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Молодежная политика Общество

Самарская студенческая весна зажглась: более 100 талантливых исполнителей открыли фестиваль

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 апреля стартовала череда вузовских концертов в рамках областного фестиваля студенческого творчества "Самарская студенческая весна — 2025" — главного творческого события года для студентов региона.

Первыми на сцену вышли более 100 студентов из филиала Самарского государственного технического университета в Сызрани и Самарского государственного медицинского университета, представив зрителям яркие номера в самых разных жанрах — от вокальных и танцевальных выступлений до театральных зарисовок и оригинальных перформансов.

Фестиваль, который в этом году проходит под слоганом "Твой путь начинается здесь", уже более 70 лет объединяет творческую молодежь региона. В 1992 году именно в Самарской области появилась идея реализации проекта "Российская студенческая весна", который уже в 1993 году получил всероссийский статус. Особенность этого сезона — масштабное включение тем, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что соответствует концепции Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна — Весна Победы".

"Для нас крайне важно, чтобы молодое поколение не только помнило историю, но и осмысляло ее через творчество, — отмечает министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова. — Поэтому в этом году каждый концерт обязательно включает номер, посвященный подвигу наших предков. Это не просто формальность — это живая связь поколений, которую мы создаем вместе со студентами. А главный посыл регионального этапа — "Твой путь начинается здесь" — подчеркивает, что "Студвесна" для многих становится трамплином в будущее: первые аплодисменты, признание, профессиональные знакомства и уверенность в своих силах".

2 апреля эстафету творчества подхватил филиал Самарского государственного технического университета в Новокуйбышевске, а затем в течение двух недель зрителей ждут выступления студентов 11 ведущих вузов области — от Самары до Тольятти и Кинеля. Уже второй год зрители смогут выбрать своего фаворита — в сообществе ВКонтакте пройдет голосование за номинацию "Приз зрительских симпатий".

Полное расписание концертов, репортажи с концертов и голосования после каждого концерта доступны в официальной группе фестиваля.

Фестиваль студенческого творчества "Самарская студенческая весна –2025" традиционно проводится на территории Самарской области в рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" и является региональным этапом Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Организаторами областного фестиваля являются Министерство молодежной политики Самарской области и Агентство по реализации молодежной политики Самарской области при организационном участии совета ректоров вузов Самарской области, администрации городского округа Самара, администрации городского округа Тольятти, администрации городского округа Сызрань и администрации городского округа Кинель.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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