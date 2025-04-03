Самарская студенческая весна зажглась: более 100 талантливых исполнителей открыли фестиваль

1 апреля стартовала череда вузовских концертов в рамках областного фестиваля студенческого творчества "Самарская студенческая весна — 2025" — главного творческого события года для студентов региона.

Первыми на сцену вышли более 100 студентов из филиала Самарского государственного технического университета в Сызрани и Самарского государственного медицинского университета, представив зрителям яркие номера в самых разных жанрах — от вокальных и танцевальных выступлений до театральных зарисовок и оригинальных перформансов.

Фестиваль, который в этом году проходит под слоганом "Твой путь начинается здесь", уже более 70 лет объединяет творческую молодежь региона. В 1992 году именно в Самарской области появилась идея реализации проекта "Российская студенческая весна", который уже в 1993 году получил всероссийский статус. Особенность этого сезона — масштабное включение тем, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что соответствует концепции Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна — Весна Победы".

"Для нас крайне важно, чтобы молодое поколение не только помнило историю, но и осмысляло ее через творчество, — отмечает министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова. — Поэтому в этом году каждый концерт обязательно включает номер, посвященный подвигу наших предков. Это не просто формальность — это живая связь поколений, которую мы создаем вместе со студентами. А главный посыл регионального этапа — "Твой путь начинается здесь" — подчеркивает, что "Студвесна" для многих становится трамплином в будущее: первые аплодисменты, признание, профессиональные знакомства и уверенность в своих силах".

2 апреля эстафету творчества подхватил филиал Самарского государственного технического университета в Новокуйбышевске, а затем в течение двух недель зрителей ждут выступления студентов 11 ведущих вузов области — от Самары до Тольятти и Кинеля. Уже второй год зрители смогут выбрать своего фаворита — в сообществе ВКонтакте пройдет голосование за номинацию "Приз зрительских симпатий".

Полное расписание концертов, репортажи с концертов и голосования после каждого концерта доступны в официальной группе фестиваля.