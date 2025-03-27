Владимир Путин открыл IV съезд Движения Первых

Президент России Владимир Путин 26 марта принял участие в торжественной церемонии открытия IV съезда Движения Первых. Глава государства обратился к участникам и гостям съезда из разных регионов, приветствуя их в национальном центре "Россия". Президент России отметил значимость Движения Первых в воспитании современной молодежи.

"Более 11 миллионов человек участвуют в Движении Первых. Я вас с этим поздравляю. Одна из главных задач Движения заключается в том, чтобы помочь молодым людям, подрастающему поколению, как часто говорят, вам и вашим сверстникам найти свое место в жизни. Потому что если человек в начале пути находит это движение, цель для себя, значит это залог успеха. А успеха хочет практически каждый человек, даже если он думает, что ему в общем-то ничего не нужно и так хорошо. Нет, в душе каждый стремится к успеху. Нужно найти свой путь в жизни, найти то дело, которому ты готов свою жизнь посвятить. Вот в том числе и для этого создано Движение Первых", — отметил Владимир Путин.

Участники съезда встретили президента бурными овациями и долго не отпускали со сцены, скандируя "Россия". Особо президент России отметил слоган Движения "Каждый Первый — поможет", что стало настоящим принципом всех участников Движения.

В ходе съезда прошло заседание наблюдательного совета Движения Первых, председателем которого является президент России Владимир Путин. Глава государства пообщался с участниками Движения — детьми, их родителями и наставниками. Президент России активно поддерживает развитие таких значимых социальных проектов, как Движение Первых, признавая его уникальный вклад в будущее страны. Он уделяет особое внимание диалогу с молодежью и стремится учитывать, как принимаемые решения отразятся на жизни каждого гражданина. Отстаивая ценности семьи, справедливости, труда и межнационального согласия, глава государства служит вдохновляющим примером для подрастающего поколения.

Съезд — это высший руководящий орган Движения Первых. Традиционно он становится пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса — детей, родителей и наставников. Съезд объединил на одной площадке более двух тысяч человек из 89 регионов страны. В рамках съезда Движение Первых покажет объединение детско-молодежных организаций, расскажет о подвигах патриотов России, вдохновит взрослых историями успеха детей, продемонстрирует сопричастность юного поколения к формированию настоящего и будущего страны.

Самарскую область на этом значимом событии представляет делегация из 19 человек. В составе делегации — члены Советов Первых, участники и победители всероссийского конкурса "Большая Перемена", а также представители общественных организаций, таких как самарский Союз молодежи и ЮНАРМИЯ. Также в делегацию вошли педагоги и представители родительского сообщества, которые являются главными наставниками участников Движения. Возглавляет делегацию председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кристина Гнатюк.

"С гордостью представляем Самарскую область на IV съезде Движения Первых — событии, которое станет важной вехой как для нашего региона, так и для всей страны. Участие в таком масштабном мероприятии вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подчеркивает значимость Движения Первых в воспитании активного и ответственного поколения нашей страны. Такие масштабные события способствуют формированию духовно-нравственных ценностей у молодежи и вселяют в них уверенность в том, что Россия действительно является страной больших возможностей. Наши делегаты — это победители конкурсов и участники общественных движений, которые служат примером для подрастающего поколения. Мы здесь, чтобы учиться, обмениваться идеями и опытом, а также строить сильное будущее России, основанное на взаимопомощи и уважении", — сказала Кристина Гнатюк.

Церемония открытия прошла в национальном центре "Россия" в формате шоу-концерта, главной идеей которого стала концепция "Дружба, как основа семьи, страны и мира". Для гостей, участников Движения и их родителей выступили как опытные, так и юные артисты. В начале церемонии гимн России вместе со всеми участниками съезда исполнил Хор Первых. В него вошли 100 человек из разных регионов и шесть солистов центра "Звучи", в том числе Юлия Гаврилова, активистка Кинель-Черкасского района, участница проекта "Звучи".

"Это большая честь для меня. Волнительно и почетно быть на сцене такого события", — поделилась Юлия.

Варя Судина представила музыкальный номер "Гори", Дима Пермяков выступил с номером "Моя семья Россия", Анна Егоян и Сергей Павловский подарили зрителям музыкально-литературный номер, основанный на стихотворении "Жди меня" и песни "Офицер". Юля Паршута выступила с номером "Летчица".

Ярким моментом церемонии стала костровая, когда участники Движения Первых собрались вокруг костра — символа единства всех детей и взрослых. Взрослые и дети из разных регионов страны назвали свои определения дружбы.

Главным артистом церемонии стала Полина Гагарина: она исполнила песню "Миллион голосов" вместе с участниками съезда из всех 89 регионов России.

"Открытие IV Съезда Движения Первых стало для меня поистине незабываемым событием, которое навсегда останется в памяти. Кульминацией церемонии открытия стала встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным — момент, который мы все ждали с большим нетерпением. Для меня большая гордость представлять наш регион на таком значимом форуме. Здесь я ощущаю, что в нашей стране существует безграничное количество возможностей для развития и самореализации, и это вдохновляет меня стремиться к новым высотам", — поделилась участница делегации от Самарской области Екатерина Неклюдова.

Движение Первых — это сообщество миллионов молодых людей, объединенных стремлением к созиданию и позитивным переменам. Через разнообразные проекты Движение предоставляет молодому поколению возможности для самореализации, развития талантов и формирования активной гражданской позиции. Здесь каждый найдет дело по душе, единомышленников и поддержку опытных наставников, а также сможет ощутить гордость за свою страну и ее богатое наследие.

Во вторник, 27 марта, пройдет заседание съезда Движения Первых, а также заседание научно-методического совета Движения. На площадке национального центра "Россия" пройдут мероприятия, приуроченные к всемирному дню театра. А 28 марта состоится Церемония закрытия съезда.