Всероссийская акция "Время открытий" проекта "Походы Первых — Больше, чем путешествие" прошла в Самарской области

В честь Дня дикой природы на территории Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И. И. Спрыгина в Самарской области состоялся поход, приуроченный к Всероссийской акции "Время открытий" проекта "Походы Первых — Больше, чем путешествие".
Проект "Походы Первых — больше, чем путешествие" стартовал в регионах России. Он проводится в рамках программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" совместно с "Движением Первых" и направлен на развитие активного туризма среди детей и молодежи.
Участниками похода в Самарской области стали активисты, волонтеры и специалисты в области охраны природы, молодые люди в возрасте 14-18 лет, среди которых представители Движения Первых, студенты вузов и ссузов, а также ребята, отмеченные региональными наградами.
Туристский информационный центр Самарской области разработал насыщенную программу, которая включала в себя лекции от Жигулёвского заповедника, активные мероприятия, мастер-классы по туристическому делу, а также работу с опытными гидами-инструкторами, что позволило обеспечить безопасность и комфорт участников. В экспедиции участники увидели гору Малая Бахилова, гряду Жигулёвских гор, реку Волгу, остров Серёдыш, Жигулёвскую ГЭС.
Ребята научились базовым туристическим навыкам, среди которых — оборудование стоянки, установка палатки, использование стандартных и инновационных методов навигации, преодоление препятствий, горных рек с помощью различных видов переправ.
"Мне очень понравился поход, у меня остались яркие впечатления! Мы выходили к берегу Волги, где нам открылись очень красивые виды. Сегодня я узнала и много интересного о природе и птицах. Так, например, нам рассказали, что у каждой птицы свой голос и разное пение, а также то, что каждый пернатый обладает своим собственным силуэтом. Было очень познавательно и интересно, мне очень понравилось!" — поделилась одна из участников похода.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.