Волонтеры Сызранского НПЗ провели "Урок мужества" для школьников

В корпоративном музее Сызранского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок "Роснефти") прошел урок мужества для учеников и активистов Всероссийского "Движения Первых". К 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне музей посетили более 500 ребят — школьников и студентов, для которых заводчане подготовили целую программу мероприятий.
В 1941 году Сызранский НПЗ находился на стартовом этапе строительства, которое ускорилось с началом Великой Отечественной войны. Объем работ, рассчитанный на три года, был освоен за 10 месяцев. Все это было достигнуто героическим трудом эвакуированных в Поволжье специалистов, а также женщин и подростков, заменивших ушедших на фронт мужчин.
22 июля 1942 года был дан старт технологическому процессу, и получена первая партия бензина и топочного мазута. По специально построенной железнодорожной ветке горючее было отправлено на Сталинградский фронт. С момента пуска до 9 мая 1945 года на Сызранском НПЗ переработан 1 миллион тонн нефти. За бесперебойное снабжение Красной армии топливом Сызранский НПЗ награжден Знаменами Государственного комитета обороны и Куйбышевского обкома ВКП (б).
Нефтепереработчики поделились с ребятами историями своих родных, участников Великой Отечественной войны: Василия Григорьевича Козинцева и Григория Дмитриевича Малясова.
Василий Григорьевич Козинцев оказался на войне уже после Парада Победы на Красной площади, участником которого он был. Молодого лейтенанта, владеющего китайским и английским языками, отправили на Дальний Восток, где разворачивалась японская кампания. На Сызранский НПЗ В. Г. Козинцев поступил в 1949 году. Начинал помощником оператора на установке термического крекинга, долгие годы возглавлял технический отдел. За добросовестный труд Василий Григорьевич был удостоен звания "Отличник нефтяной и нефтехимической промышленности СССР".
Григорий Дмитриевич Малясов на фронт попал в начале 1944 года. Участвовал в боях на Курляндском перешейке и освобождении Латвии. За мужество, проявленное в боях, награжден орденами Красного знамени, Славы и Отечественной войны, медалью "За отвагу". Мирная жизнь Григория Дмитриевича связана с Сызранским НПЗ, где он около 30 лет проработал электриком транспортного цеха. За годы работы Григорий Дмитриевич не раз был отмечен за добросовестный труд, на его счету — десятки рацпредложений.
При поддержке "Роснефти" была подготовлена документальная кинолента "Война моторов", в которой рассказывается о тружениках тыла и о нефтепереработке в военное время. Активисты "Движения первых" смотрели кино с большим интересом, узнав много новых исторических фактов.
На Сызранском НПЗ на постоянной основе реализуется корпоративная волонтерская программа "Платформа добрых дел", в рамках которой сотрудники предприятия организуют просветительские акции и занятия для молодежи, направленные на сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма у подрастающего поколения.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???