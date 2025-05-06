Волонтеры Сызранского НПЗ провели "Урок мужества" для школьников

В корпоративном музее Сызранского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок "Роснефти") прошел урок мужества для учеников и активистов Всероссийского "Движения Первых". К 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне музей посетили более 500 ребят — школьников и студентов, для которых заводчане подготовили целую программу мероприятий.

В 1941 году Сызранский НПЗ находился на стартовом этапе строительства, которое ускорилось с началом Великой Отечественной войны. Объем работ, рассчитанный на три года, был освоен за 10 месяцев. Все это было достигнуто героическим трудом эвакуированных в Поволжье специалистов, а также женщин и подростков, заменивших ушедших на фронт мужчин.

22 июля 1942 года был дан старт технологическому процессу, и получена первая партия бензина и топочного мазута. По специально построенной железнодорожной ветке горючее было отправлено на Сталинградский фронт. С момента пуска до 9 мая 1945 года на Сызранском НПЗ переработан 1 миллион тонн нефти. За бесперебойное снабжение Красной армии топливом Сызранский НПЗ награжден Знаменами Государственного комитета обороны и Куйбышевского обкома ВКП (б).

Нефтепереработчики поделились с ребятами историями своих родных, участников Великой Отечественной войны: Василия Григорьевича Козинцева и Григория Дмитриевича Малясова.

Василий Григорьевич Козинцев оказался на войне уже после Парада Победы на Красной площади, участником которого он был. Молодого лейтенанта, владеющего китайским и английским языками, отправили на Дальний Восток, где разворачивалась японская кампания. На Сызранский НПЗ В. Г. Козинцев поступил в 1949 году. Начинал помощником оператора на установке термического крекинга, долгие годы возглавлял технический отдел. За добросовестный труд Василий Григорьевич был удостоен звания "Отличник нефтяной и нефтехимической промышленности СССР".

Григорий Дмитриевич Малясов на фронт попал в начале 1944 года. Участвовал в боях на Курляндском перешейке и освобождении Латвии. За мужество, проявленное в боях, награжден орденами Красного знамени, Славы и Отечественной войны, медалью "За отвагу". Мирная жизнь Григория Дмитриевича связана с Сызранским НПЗ, где он около 30 лет проработал электриком транспортного цеха. За годы работы Григорий Дмитриевич не раз был отмечен за добросовестный труд, на его счету — десятки рацпредложений.

При поддержке "Роснефти" была подготовлена документальная кинолента "Война моторов", в которой рассказывается о тружениках тыла и о нефтепереработке в военное время. Активисты "Движения первых" смотрели кино с большим интересом, узнав много новых исторических фактов.

На Сызранском НПЗ на постоянной основе реализуется корпоративная волонтерская программа "Платформа добрых дел", в рамках которой сотрудники предприятия организуют просветительские акции и занятия для молодежи, направленные на сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма у подрастающего поколения.