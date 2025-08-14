16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участок по ул. Молодогвардейской в Самаре временно перекроют Проект из Самарской области вышел в финал конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства В Самаре 15 августа скорректируют работу трамвая № 7 Многодетные семьи Самарской области получают помощь при подготовке детей в школу По просьбе военнослужащих в зону СВО отправлен автомобиль "Нива"

Общество

По просьбе военнослужащих в зону СВО отправлен автомобиль "Нива"

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. 14 августа 2025 года при содействии министерства промышленности и торговли Самарской области и участии промышленных предприятий региона для нужд одной из войсковых частей передан автомобиль LADA NIVA 4×4.

Фото: пресс-службы минпромторга Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность помощи и поддержки участников СВО.

"Помощь и содействие участникам СВО является безусловным, базовым приоритетом области, наравне с выполнением поручений президента и национальных проектов", — говорит глава региона.

С просьбой о приобретении автомобиля, который бы позволил эффективнее выполнять боевые задачи, обратилось одно из воинских подразделений, принимающих участие в спецоперации.

"Мы незамедлительно откликнулись на просьбу и скоординировали усилия промышленных предприятий и благотворительных организаций региона. Передача автомобиля LADA NIVA 4×4 — это лишь один из примеров нашей совместной работы. Мы и дальше будем оказывать всю необходимую поддержку нашим бойцам, отстаивающим интересы России", — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Военнослужащий с позывным Рус, которому передали автомобиль, отметил, что в штурмовых войсках отечественная NIVA — самая востребованная техника. Она используется для перевозки как личного состава, так и необходимых вещей. Во время боевых действий такая техника часто выходит из строя, и подразделения нуждаются в ее постоянном обновлении.

"Мне позвонили уже через неделю после моего обращения и сказали, что автомобиль готов. В реалиях ведения боевых действий это очень короткий срок. Благодарю губернатора Самарской области и главу областного минпрома за оперативность", — прокомментировал военнослужащий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31