По просьбе военнослужащих в зону СВО отправлен автомобиль "Нива"

Самарская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. 14 августа 2025 года при содействии министерства промышленности и торговли Самарской области и участии промышленных предприятий региона для нужд одной из войсковых частей передан автомобиль LADA NIVA 4×4.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность помощи и поддержки участников СВО.
"Помощь и содействие участникам СВО является безусловным, базовым приоритетом области, наравне с выполнением поручений президента и национальных проектов", — говорит глава региона.
С просьбой о приобретении автомобиля, который бы позволил эффективнее выполнять боевые задачи, обратилось одно из воинских подразделений, принимающих участие в спецоперации.
"Мы незамедлительно откликнулись на просьбу и скоординировали усилия промышленных предприятий и благотворительных организаций региона. Передача автомобиля LADA NIVA 4×4 — это лишь один из примеров нашей совместной работы. Мы и дальше будем оказывать всю необходимую поддержку нашим бойцам, отстаивающим интересы России", — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Военнослужащий с позывным Рус, которому передали автомобиль, отметил, что в штурмовых войсках отечественная NIVA — самая востребованная техника. Она используется для перевозки как личного состава, так и необходимых вещей. Во время боевых действий такая техника часто выходит из строя, и подразделения нуждаются в ее постоянном обновлении.
"Мне позвонили уже через неделю после моего обращения и сказали, что автомобиль готов. В реалиях ведения боевых действий это очень короткий срок. Благодарю губернатора Самарской области и главу областного минпрома за оперативность", — прокомментировал военнослужащий.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????