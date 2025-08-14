16+
Общество

Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В регионе по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева создан и постоянно расширяется комплекс мер поддержки военнослужащих и их семей. Служба занятости региона в приоритетном порядке занимается трудоустройством и профобучением участников специальной военной операции и членов их семей.

Фото: предоставлено министерством труда Самарской области

Супруга участника СВО Татьяна Тюкалова обратилась в центр занятости населения Самары и м. р. Волжский в июле прошлого года. Исходя из ее предпочтений и опыта работы были предложены курсы повышения квалификации. Успешно пройдя обучение и значительно улучшив навыки работы с компьютером, Татьяна рассмотрела несколько предложенных вакансий и несколько месяцев назад пришла работать в ООО "Центр диспетчерского контроля" в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.

"В центре занятости встретили с особым вниманием, чутко отреагировали на мои пожелания — большое спасибо Ольге Гусаровой, которая ответственно и тепло ко мне отнеслась и предложила пройти обучение по направлению "Оператор ПК". После обучения мне предложили вакансию в ООО "ЦДК" — и офис, и коллектив, и профиль работы мне сразу понравились. После стажировки с удовольствием осталась здесь работать — тем более, что директор организации, Михаил Филюхин, человек с военным прошлым, поддержал мое решение фразой: "Своих не бросаем!", — поделилась Татьяна Тюкалова.

Татьяна легко влилась в коллектив, освоила навигационную программу и теперь вносит свой вклад в организацию работы общественного транспорта Самары — отслеживает местоположение подвижного состава, составляет графики движения автобусов, троллейбусов и трамваев, при необходимости корректирует их маршруты. Отмечает, что до обращения в службу занятости не смогла найти работу по душе, теперь же чувствует себя на своем месте — работа востребованная, ответственная и связана с улучшением качества жизни самарцев и гостей города.

Начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения территориального центра занятости г. о. Самара и м. р. Волжский Елена Сысцова отметила: "Наряду с мерами поддержки, в соответствии с жизненными ситуациями и потребностями, ведется персональная работа с ветеранами спецоперации и их близкими — профилирование (определение профессионального профиля), поиск работы, обучение и переобучение, помощь в открытии собственного дела. В настоящее время идет активное зачисление на новые курсы обучения — приглашаем всех заинтересованных".

С вакансиями в Самарской области можно ознакомиться на портале "Работа России" — www.trudvsem.ru, узнать подробнее об услугах службы занятости можно по телефону контакт-центра — 8-800-302-15-44.

