Молодежь Самарской области примет участие во всероссийском конкурсе молодежных проектов

В России стартовал прием заявок на всероссийский конкурс молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты 2 сезон". Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".

В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь. В этом году в федеральных грантах от Самарской области уже победило 19 участников. Общая сумма полученных на молодежные инициативы средств составила более 10,7 млн рублей.

"Мы оказываем поддержку инициативным ребятам и приглашаем каждого присоединиться к грантовому сообществу. Эксперты Росмолодежь.Гранты от Самарской области, а также центр проектов "МСО.Проекты" готовы помочь с консультацией, проверкой заявки и полезными советами. В 2024 году молодые люди нашего региона на реализацию собственных идей — от научных разработок до патриотических инициатив — получили более 20 миллионов рублей", — говорит министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Победители конкурса "Росмолодежь.Гранты. 1 сезон" в 2024 году уже реализовали свои проекты. Один из них — "Молодежь ТУТ" Дарьи Скрипаченко из Самары, заявленный в номинации #вклад_в_будущее. Идея направлена на объединение и поддержку активных представителей молодежи по всей стране, которые вместе будут создавать проекты и улучшать качество жизни граждан во всех уголках России. Сумма федеральной поддержки для реализации проекта составила 433,1 тысячи рублей.

"Проект помогает найти команду, единомышленников и партнеров, обрести полезные знакомства и связи. Это особенно важно для молодежи, которая постоянно хочет строить будущее, развиваться, и достигать целей. Росмолодежь.Гранты помогли нашему проекту сделать огромный шаг вперед, и это только начало. Без раздумий подавайте заявку на грантовые конкурсы Росмолодежи: не бойтесь пробовать и рисковать, ведь без ошибок не бывает побед", — говорит инициатор проекта Дарья Скрипаченко.

В этом сезоне конкурс "Росмолодежь.Гранты 2 сезон" будет проходить по 19 номинациям, охватывающим науку, экологию, развитие студенческих сообществ, гражданскую активность, патриотические инициативы, молодежный туризм, культуру, спорт, цифровые технологии и социальные проекты. Среди них есть уникальные направления, позволяющие раскрыть потенциал креативных и нестандартных идей.

Также в 2025 году Росмолодежь.Гранты включили спецноминацию #Развивая_атом в честь празднования 80-летия атомной отрасли в России. В эту номинацию принимаются проекты, направленные на продвижение научно-технических достижений атомной отрасли, развитие занятости молодежи в атомных городах и популяризацию атомных технологий.

Принять участие в конкурсе можно до 15 сентября, отправив не более одной заявки с одним проектом. Подать заявку могут молодые люди от 14 до 35 лет на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Перед подачей заявки рекомендуется прочитать методические рекомендации на официальном портале Росмолодежи. На этапе заполнения грантовой заявки самарская молодежь может получить поддержку регионального проектного сообщества "МСО.Проекты". Эксперты и амбассадоры конкурса в Самарской области проводят встречи и онлайн-вебинары для всех, кто готов воплотить свою идею в жизнь.

Реализовать проекты победители смогут в период с декабря 2025 по ноябрь 2026 года, а максимальный размер гранта составит 1 миллион рублей.

Следить за новостями грантовых конкурсов и узнавать о мероприятиях по социальному проектированию можно в сообществе "МСО.Проекты" во ВКонтакте.