Проект из Самарской области вышел в финал конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства

Воспитанница Детской школы искусств № 3 в Сызрани Серафима Хлопушина вышла в финал конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства с медиапроектом "Культурный код Победы".

Проект-финалист — это серия увлекательных видеорассказов и медиа-выставка о героях искусства Самарской области времен Великой Отечественной войны.

Проект представит Самарскую область на международном детском культурном форуме, который пройдет с 21 по 23 августа в Москве. Форум — это уникальная площадка для коммуникации творчески одаренных детей и молодежи, педагогов, лидеров культуры, государственных и общественных деятелей с целью реализации возможности участников Форума заявить о своем видении развития культуры и собственных потребностях для успешной творческой реализации.

Делегация Самарской области из 12 одаренных детей будет отстаивать честь региона в шести творческих направлениях форума: "Музыка", "Театр и цирк", "Хореография", "Литература и журналистика", "Кино и анимация", "Музеи и изобразительное искусство".