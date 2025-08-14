Проект из Самарской области вышел в финал конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства

Воспитанница Детской школы искусств № 3 в Сызрани Серафима Хлопушина вышла в финал конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства с медиапроектом "Культурный код Победы".
Проект-финалист — это серия увлекательных видеорассказов и медиа-выставка о героях искусства Самарской области времен Великой Отечественной войны.
Проект представит Самарскую область на международном детском культурном форуме, который пройдет с 21 по 23 августа в Москве. Форум — это уникальная площадка для коммуникации творчески одаренных детей и молодежи, педагогов, лидеров культуры, государственных и общественных деятелей с целью реализации возможности участников Форума заявить о своем видении развития культуры и собственных потребностях для успешной творческой реализации.
Делегация Самарской области из 12 одаренных детей будет отстаивать честь региона в шести творческих направлениях форума: "Музыка", "Театр и цирк", "Хореография", "Литература и журналистика", "Кино и анимация", "Музеи и изобразительное искусство".
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????