Участок по ул. Молодогвардейской в Самаре временно перекроют Проект из Самарской области вышел в финал конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства В Самаре 15 августа скорректируют работу трамвая № 7 Многодетные семьи Самарской области получают помощь при подготовке детей в школу По просьбе военнослужащих в зону СВО отправлен автомобиль "Нива"

Общество

Проект из Самарской области вышел в финал конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства

СЫЗРАНЬ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Воспитанница Детской школы искусств № 3 в Сызрани Серафима Хлопушина вышла в финал конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства с медиапроектом "Культурный код Победы".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Проект-финалист — это серия увлекательных видеорассказов и медиа-выставка о героях искусства Самарской области времен Великой Отечественной войны.

Проект представит Самарскую область на международном детском культурном форуме, который пройдет с 21 по 23 августа в Москве. Форум — это уникальная площадка для коммуникации творчески одаренных детей и молодежи, педагогов, лидеров культуры, государственных и общественных деятелей с целью реализации возможности участников Форума заявить о своем видении развития культуры и собственных потребностях для успешной творческой реализации.

Делегация Самарской области из 12 одаренных детей будет отстаивать честь региона в шести творческих направлениях форума: "Музыка", "Театр и цирк", "Хореография", "Литература и журналистика", "Кино и анимация", "Музеи и изобразительное искусство".

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

