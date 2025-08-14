В Самаре 15 августа скорректируют работу трамвая № 7

В пятницу, 15 августа на территории разворотного трамвайного кольца возле стадиона "Самара Арена" будет проходить финал городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая — отборочный этап всероссийского конкурса профмастерства, который состоится с 17 по 19 сентября в Волгограде.

В связи с этим до 15:00 трамваи № 7 будут курсировать по укороченному маршруту, от улицы Красных Коммунаров до Барбошиной поляны, не доезжая до стадиона.

"Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным изменениям в работе трамвайного маршрута № 7 и заранее планировать свои поездки", - сообщили в департаменте транспорта.