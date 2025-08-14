В Самаре 15 августа скорректируют работу трамвая № 7

В пятницу, 15 августа на территории разворотного трамвайного кольца возле стадиона "Самара Арена" будет проходить финал городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая — отборочный этап всероссийского конкурса профмастерства, который состоится с 17 по 19 сентября в Волгограде.
В связи с этим до 15:00 трамваи № 7 будут курсировать по укороченному маршруту, от улицы Красных Коммунаров до Барбошиной поляны, не доезжая до стадиона.
"Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным изменениям в работе трамвайного маршрута № 7 и заранее планировать свои поездки", - сообщили в департаменте транспорта.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????