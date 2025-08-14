В Самаре временно ограничат движение на ул. Каховской

В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта. С 08:00 15 августа до 23:59 20 августа будет ограничено движение на участке ул. Каховской - от улицы Победы до ул. Физкультурной.

Проезжую часть перекроют между ДК им. Литвинова и спорткомплексом, а для пешеходов установят временный мостик. Перекрытие связано с проведением работ на канализационном коллекторе и подключением объекта капитального строительства к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

"Отметим, что на указанном участке маршрутов общественного транспорта нет. Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки", — сообщили в департаменте.