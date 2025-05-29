Организаторы "иВолга" рассказали о главных изменениях и нововведениях 2025 года

В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная одному из ключевых событий молодежной политики Приволжского федерального округа — форуму "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы. В ходе конференции обсудили нововведения этого года, образовательную программу, впервые за историю иВолги сюжетную игру, внедренную в программу форума, а также грантовые конкурсы и Детскую Дирекцию.

Форум проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В 2025 году молодежному форуму "иВолга" исполняется 13 лет. За это время он стал значимой образовательной площадкой федерального уровня, объединяющей молодых людей со всей России. В этом году мероприятие вновь пройдет на Мастрюковской поляне в Самарской области с 24 по 29 июля и соберет 1400 активных жителей Российской Федерации и зарубежья.

Пресс-конференция прошла в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства". В ходе встречи директор форума Кристина Гнатюк, заместитель директора по образовательной программе Олеся Мокеева и участник Детской Дирекции Александр Кураколов ответили на вопросы о ключевых изменениях в программе, инфраструктуре, темах и возможностях форума в 2025 году.

"В этом году форум впервые пройдет в формате сюжетной игры. Игра будет направлена на сохранение исторической памяти Российской Федерации: участники будут знакомиться с биографиями знаменитых отечественных деятелей и с их достижениями, таким образом восстанавливая ход игровой истории. Считаем, что это особенно важно для подрастающего поколения в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Слоган этого года — "Мир меняют мечтатели вместе с иВолгой" — отразит главную философию форума, а именно объединение людей, которые не боятся мечтать и действовать", — поделилась директор форума Кристина Гнатюк.

На пресс-конференции особое внимание уделили содержательной части программы. Участников ждет обучение в рамках семи профилей: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". Образовательная программа, как и сам форум, будет реализована в игровом формате, при этом каждый участник сможет выбрать собственную траекторию развития благодаря "Открытым площадкам" и программе "Время действовать".

С 2024 г. одним из главных партнеров "иВолги" является Движение Первых — крупнейшее молодежное объединение страны. Благодаря этому сотрудничеству участники форума получают доступ к лучшим практикам и методикам Движения.

Мастрюковская поляна превращается в территорию обмена опытом между молодыми лидерами из разных регионов. Здесь можно не только разработать проект для развития регионального отделения, но и получить грантовую поддержку. А тем, кто еще не знаком с Движением, "иВолга" дает возможность присоединиться — стать активистом или наставником, чтобы менять свое окружение к лучшему.

Также на площадке форума пройдут сразу два грантовых конкурса — от Росмолодежь.Гранты и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Участники смогут получить поддержку до 1 миллиона рублей и обратиться за помощью к экспертам в доработке грантовой заявки. Сами защиты пройдут на Мастрюковской поляне, а имена победителей огласят с главной сцены в завершающий день "иВолги".

"Помимо образовательной программы, будет реализован формат цифровых недель — это онлайн-обучение, которое проходит в официальных соцсетях форума за пару недель до очного этапа. Мы создаем для онлайн-участников контент: прямые эфиры с экспертами, образовательные задания, викторины, мастер-классы и другое. С удовольствием приглашаем присоединиться к этому формату, анонсы появятся в наших соцсетях в июле", — рассказала заместитель директора по образовательной программе Молодежного форума ПФО "иВолга" Олеся Мокеева.

"иВолга" стала первым форумом в стране, где была сформирована Детская Дирекция, участники которой прошли специальную программу для тех, кто желает попробовать себя в роли организатора крупного молодежного события. Это не просто волонтерство, а полноценная стажировка, где ребята от 14 лет работают бок о бок с профессиональной командой форума.

Ребята, которые проявили себя, могут стать частью команды организаторов — именно так случилось с участником Детской Дирекции Александром Кураколовым: "Мне форум дал возможность впервые почувствовать себя не просто участником, а частью команды — я работал в пресс-службе и координировал другие службы как заместитель директора форума по информационной политике от Детской Дирекции. Именно этот опыт раскрыл во мне потенциал корреспондента и немного артиста".

Организаторы подчеркнули, что уже сейчас подано свыше 12 000 заявок. Наиболее востребованными направлениями стали "Культура и искусство" и "Патриотизм". Стать участником молодежного форума ПФО "иВолга" можно, подав заявку до 30 мая на платформе Росмолодежь.Форумы.

Подробную информацию о форуме можно узнать в социальных сетях "иВолги".