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Молодежная политика Общество

"День молодежи-2025" объединит тысячи жителей Самарской области

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 июня, по всей России, включая Самарскую область, пройдет фестиваль "День молодежи-2025" с концепцией "Знай. Люби. Гордись. Приумножай". В регионе запланировано проведение более чем 200 мероприятий, которые охватят все муниципальные образования и соберут более 25 тысяч участников.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Концепция праздника объединит несколько ключевых аспектов: знание истории России и гордость за достижения дедов и прадедов, уважение к традициям и сохранение памяти, любовь к Родине через личную вовлеченность и ответственность, переход к созидательной активности молодежи для участия в развитии страны.

В рамках Года защитника Отечества и 80-летнего юбилея Великой Победы через разные форматы будет продемонстрирована главная мысль: служение Родине и защита ее ценностей - это не подвиг избранных, а норма для каждого созидательного гражданина.

"Молодое поколение любит и гордится Россией, готово развивать страну и приумножать все знания и опыт", - подчеркнул глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Самара. Центральной площадкой празднования станет Струковский сад. Для участия в программе Дня молодежи в Струковском саду необходимо зарегистрироваться на сайте деньмолодежи2025.рф.

Нефтегорск. В парке "Молодежный" будут организованы тематические площадки, мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей, выставку гуманитарной помощи, конкурс на самый мощный автозвук и вечер гитарной музыки. Завершится программа концертом и награждением талантливой молодежи. Октябрьск интегрирует празднование в фестиваль "ВолгаFish", где пройдут мастер-классы по изготовлению писем участникам СВО, а также будет представлен интерактивный объект "Знай наших" с историями волонтеров.

Отрадный. На главной площади города состоятся концертная программа с участием кавер-группы и встреча с героем специальной военной операции.

Сызрань предложит молодежи праздничный пикник в парке им. М.Горького с выступлениями творческих коллективов.

В Тольятти запланированы встреча с главой города и героем СВО, а также экскурсия по администрации.

Новокуйбышевск развернет фестивальный городок в Парке Победы с интерактивными площадками и концертом.

А в селе Борское на центральной площади пройдут концерт и круглый стол "Легко ли быть молодым?", на котором обсудят перспективные направления развития молодого поколения. Кошкинский район отметит праздник концертом с награждением медалистов и молодых специалистов, а Клявлинский район - выступлениями творческих коллективов и чествованием волонтеров.

"День молодежи - это не просто праздник, а возможность показать, насколько активна, талантлива и патриотична наша молодежь. Мы видим, как молодые люди вовлекаются в волонтерство, творчество, спорт и патриотические акции, и это вдохновляет", - отмечает министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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