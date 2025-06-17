"День молодежи-2025" объединит тысячи жителей Самарской области

В субботу, 28 июня, по всей России, включая Самарскую область, пройдет фестиваль "День молодежи-2025" с концепцией "Знай. Люби. Гордись. Приумножай". В регионе запланировано проведение более чем 200 мероприятий, которые охватят все муниципальные образования и соберут более 25 тысяч участников.

Концепция праздника объединит несколько ключевых аспектов: знание истории России и гордость за достижения дедов и прадедов, уважение к традициям и сохранение памяти, любовь к Родине через личную вовлеченность и ответственность, переход к созидательной активности молодежи для участия в развитии страны.

В рамках Года защитника Отечества и 80-летнего юбилея Великой Победы через разные форматы будет продемонстрирована главная мысль: служение Родине и защита ее ценностей - это не подвиг избранных, а норма для каждого созидательного гражданина.

"Молодое поколение любит и гордится Россией, готово развивать страну и приумножать все знания и опыт", - подчеркнул глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Самара. Центральной площадкой празднования станет Струковский сад. Для участия в программе Дня молодежи в Струковском саду необходимо зарегистрироваться на сайте деньмолодежи2025.рф.

Нефтегорск. В парке "Молодежный" будут организованы тематические площадки, мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей, выставку гуманитарной помощи, конкурс на самый мощный автозвук и вечер гитарной музыки. Завершится программа концертом и награждением талантливой молодежи. Октябрьск интегрирует празднование в фестиваль "ВолгаFish", где пройдут мастер-классы по изготовлению писем участникам СВО, а также будет представлен интерактивный объект "Знай наших" с историями волонтеров.

Отрадный. На главной площади города состоятся концертная программа с участием кавер-группы и встреча с героем специальной военной операции.

Сызрань предложит молодежи праздничный пикник в парке им. М.Горького с выступлениями творческих коллективов.

В Тольятти запланированы встреча с главой города и героем СВО, а также экскурсия по администрации.

Новокуйбышевск развернет фестивальный городок в Парке Победы с интерактивными площадками и концертом.

А в селе Борское на центральной площади пройдут концерт и круглый стол "Легко ли быть молодым?", на котором обсудят перспективные направления развития молодого поколения. Кошкинский район отметит праздник концертом с награждением медалистов и молодых специалистов, а Клявлинский район - выступлениями творческих коллективов и чествованием волонтеров.

"День молодежи - это не просто праздник, а возможность показать, насколько активна, талантлива и патриотична наша молодежь. Мы видим, как молодые люди вовлекаются в волонтерство, творчество, спорт и патриотические акции, и это вдохновляет", - отмечает министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.