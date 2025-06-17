"День молодежи-2025" объединит тысячи жителей Самарской области

В субботу, 28 июня, по всей России, включая Самарскую область, пройдет фестиваль "День молодежи-2025" с концепцией "Знай. Люби. Гордись. Приумножай". В регионе запланировано проведение более чем 200 мероприятий, которые охватят все муниципальные образования и соберут более 25 тысяч участников.
Концепция праздника объединит несколько ключевых аспектов: знание истории России и гордость за достижения дедов и прадедов, уважение к традициям и сохранение памяти, любовь к Родине через личную вовлеченность и ответственность, переход к созидательной активности молодежи для участия в развитии страны.
В рамках Года защитника Отечества и 80-летнего юбилея Великой Победы через разные форматы будет продемонстрирована главная мысль: служение Родине и защита ее ценностей - это не подвиг избранных, а норма для каждого созидательного гражданина.
"Молодое поколение любит и гордится Россией, готово развивать страну и приумножать все знания и опыт", - подчеркнул глава Росмолодежи Григорий Гуров.
Самара. Центральной площадкой празднования станет Струковский сад. Для участия в программе Дня молодежи в Струковском саду необходимо зарегистрироваться на сайте деньмолодежи2025.рф.
Нефтегорск. В парке "Молодежный" будут организованы тематические площадки, мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей, выставку гуманитарной помощи, конкурс на самый мощный автозвук и вечер гитарной музыки. Завершится программа концертом и награждением талантливой молодежи. Октябрьск интегрирует празднование в фестиваль "ВолгаFish", где пройдут мастер-классы по изготовлению писем участникам СВО, а также будет представлен интерактивный объект "Знай наших" с историями волонтеров.
Отрадный. На главной площади города состоятся концертная программа с участием кавер-группы и встреча с героем специальной военной операции.
Сызрань предложит молодежи праздничный пикник в парке им. М.Горького с выступлениями творческих коллективов.
В Тольятти запланированы встреча с главой города и героем СВО, а также экскурсия по администрации.
Новокуйбышевск развернет фестивальный городок в Парке Победы с интерактивными площадками и концертом.
А в селе Борское на центральной площади пройдут концерт и круглый стол "Легко ли быть молодым?", на котором обсудят перспективные направления развития молодого поколения. Кошкинский район отметит праздник концертом с награждением медалистов и молодых специалистов, а Клявлинский район - выступлениями творческих коллективов и чествованием волонтеров.
"День молодежи - это не просто праздник, а возможность показать, насколько активна, талантлива и патриотична наша молодежь. Мы видим, как молодые люди вовлекаются в волонтерство, творчество, спорт и патриотические акции, и это вдохновляет", - отмечает министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.