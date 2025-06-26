От идеи к действию: 500 тысяч рублей на лучшие молодежные проекты ПФО на форуме "иВолга"

Открылся прием заявок на грантовый конкурс Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе в рамках молодежного форума ПФО "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы. Принять участие могут участники форума — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из регионов Приволжского федерального округа. Подать заявку можно до 16 июля на сайте Конкурсы.рф.

Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО уже более 10 лет поддерживает социально значимые инициативы молодежи. В этом году конкурс посвящен сохранению духовно-нравственных ценностей и имеет три основных направления: сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории (включая проекты по увековечиванию памяти героев, создание выставок и реконструкций), укрепление семейных ценностей (инициативы по поддержке семей, популяризации традиционных ценностей) и развитие межнациональных отношений (проекты, способствующие межкультурному диалогу и гармонизации отношений). Размер грантовой поддержки будет составлять до 500 тысяч рублей.

Участники представят свои проекты на очных защитах, которые пройдут с 25 по 27 июля на площадке форума "иВолга". Эксперты оценят актуальность, социальную значимость, реализуемость и инновационность представленных инициатив. Победители, которые будут объявлены 28 июля на главной сцене во время церемонии закрытия форума, получат финансирование на реализацию своих проектов.

Кроме того, объявляется специальный конкурс "Молодежные медиа ПФО" с призовым фондом 200 тысяч рублей для молодых журналистов. Для участия необходимо до 22 июля опубликовать видеоролик в социальной сети Вконтакте с хештегом #иВолгамедиа25. Ссылку на пост необходимо прислать в сообщения группы форума в ВКонтакте.

Участники, которые успешно пройдут заочный отбор и станут участниками форума, на Фестивальной поляне пройдут обучение от профессионалов в области медиа и СМИ, а также выполнят специальное задание. Экспертами конкурса будет выбрано 10 победителей, которые получат денежный приз и возможность освещать проекты и события Приволжского Федерального округа.

"Грантовый конкурс от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества стал многолетней традицией молодежного форума "иВолга". Несколько лет подряд мы поддерживаем молодежные инициативы на "иВолге", способствуя развитию проектного сообщества в Приволжском федеральном округе. Благодаря этой поддержке реализуются важные социальные проекты, которые меняют жизнь в наших регионах к лучшему", — отметил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы, организованный в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области.

Форум соберет 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны. В 2025 году образовательная программа будет реализована через сюжетную игру с семью профильными направлениями: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление".

На "иВолге" пройдет грантовый конкурс Росмолодежь.Гранты с финансированием до 1 млн рублей. Прием заявок — до 18 июля на платформе myrosmol.ru.