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Молодежная политика Общество

В 2025 году в Самарской области трудоустроят более 12 тысяч подростков

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Служба занятости Самарской области ежегодно организует временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В этом году работу смогут получить 12 тысяч ребят.

Фото: предоставлено министерством труда Самарской области

Опыт работы помогает в раннем возрасте сформировать представление о трудовой деятельности и сделать выбор будущей профессии, а также знакомит с местными организациями как с потенциальными работодателями, отмечают в региональном минтруда. Работодатели могут брать на временную работу детей своих сотрудников.

Кроме зарплаты, которую выплачивает работодатель, служба занятости оказывает материальную помощь, размер которой зависит от отработанного времени и достигает более 5 тыс. руб. в месяц.

Работа с молодежью в Самарской области проходит в рамках апробации методических рекомендаций по организации системы профессиональной ориентации и маршрутизации. Регион вошёл в 11 пилотных субъектов, где проходит апробация данного федерального проекта.

Зарегистрироваться в органах службы занятости можно через портал "Работа России" — www.trudvsem.ru.

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Последние комментарии

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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