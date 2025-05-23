В 2025 году в Самарской области трудоустроят более 12 тысяч подростков

Служба занятости Самарской области ежегодно организует временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В этом году работу смогут получить 12 тысяч ребят.

Опыт работы помогает в раннем возрасте сформировать представление о трудовой деятельности и сделать выбор будущей профессии, а также знакомит с местными организациями как с потенциальными работодателями, отмечают в региональном минтруда. Работодатели могут брать на временную работу детей своих сотрудников.

Кроме зарплаты, которую выплачивает работодатель, служба занятости оказывает материальную помощь, размер которой зависит от отработанного времени и достигает более 5 тыс. руб. в месяц.

Работа с молодежью в Самарской области проходит в рамках апробации методических рекомендаций по организации системы профессиональной ориентации и маршрутизации. Регион вошёл в 11 пилотных субъектов, где проходит апробация данного федерального проекта.

Зарегистрироваться в органах службы занятости можно через портал "Работа России" — www.trudvsem.ru.