Регистрация на форум "иВолга" продлена до 4 июня

Дирекция молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы объявляет о продлении регистрации.
У всех, кто не успел подать заявку, есть дополнительные три дня, чтобы стать частью одного из молодежных событий этого лета. Новый крайний срок — 4 июня включительно. Зарегистрироваться на форум можно до 4 июня по ссылке.
Масштабное событие, организованное в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Форум соберет 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны.
В 2025 году образовательная программа "иВолги" реализуется через сюжетную игру, где каждый участник станет активным участником процесса. Помогут им в этом игропрактики, которые прямо сейчас проходят обучение и учатся погружать участников в механику и правила сюжетной игры.
Участники будут распределены по семи профилям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". В рамках этих профилей молодежь будет работать над прикладными задачами, изучать историю и биографию выдающихся россиян, а также разрабатывать коллективную концепцию "мечта молодежи России".
Тема сохранения исторической памяти в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет одной из ключевых направлений форума. А продолжение сотрудничества с Движением Первых поможет развивать молодежные инициативы и обеспечит обмен опытом между участниками и региональными отделениями Движения. Молодые активисты смогут представить идеи по развитию Движения в своих субъектах, вступить в ряды наставников и получить поддержку на реализацию проектов.
На площадке форума будут проведены два грантовых конкурса: от Росмолодежь.Гранты и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Участники смогут получить поддержку до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов.
"иВолга" проводится при активном участии аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Поддержка со стороны полпредства традиционно позволяет обеспечить высокий уровень организации, а также сформировать диалог между молодежью и органами государственной власти.
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться, выбрать один из семи профилей и подать заявку на платформе Росмолодежь.Форумы до 4 июня.
Подробную информацию о форуме можно узнать в социальных сетях "иВолги": телеграм-канале и группе ВКонтакте.
Организаторами молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.