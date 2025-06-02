Регистрация на форум "иВолга" продлена до 4 июня

Дирекция молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы объявляет о продлении регистрации.

У всех, кто не успел подать заявку, есть дополнительные три дня, чтобы стать частью одного из молодежных событий этого лета. Новый крайний срок — 4 июня включительно. Зарегистрироваться на форум можно до 4 июня по ссылке.

Масштабное событие, организованное в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Форум соберет 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны.

В 2025 году образовательная программа "иВолги" реализуется через сюжетную игру, где каждый участник станет активным участником процесса. Помогут им в этом игропрактики, которые прямо сейчас проходят обучение и учатся погружать участников в механику и правила сюжетной игры.

Участники будут распределены по семи профилям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". В рамках этих профилей молодежь будет работать над прикладными задачами, изучать историю и биографию выдающихся россиян, а также разрабатывать коллективную концепцию "мечта молодежи России".

Тема сохранения исторической памяти в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет одной из ключевых направлений форума. А продолжение сотрудничества с Движением Первых поможет развивать молодежные инициативы и обеспечит обмен опытом между участниками и региональными отделениями Движения. Молодые активисты смогут представить идеи по развитию Движения в своих субъектах, вступить в ряды наставников и получить поддержку на реализацию проектов.

На площадке форума будут проведены два грантовых конкурса: от Росмолодежь.Гранты и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Участники смогут получить поддержку до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов.

"иВолга" проводится при активном участии аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Поддержка со стороны полпредства традиционно позволяет обеспечить высокий уровень организации, а также сформировать диалог между молодежью и органами государственной власти.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться, выбрать один из семи профилей и подать заявку на платформе Росмолодежь.Форумы до 4 июня.

Подробную информацию о форуме можно узнать в социальных сетях "иВолги": телеграм-канале и группе ВКонтакте.

Организаторами молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.