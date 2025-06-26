На форуме "Область будущего" увеличится число смен и количество участников

Форум "Область будущего" продолжает регистрацию и набирает обороты. В нем увеличится количество смен и расширится число участников.
В форумах Росмолодежи в этом году примут участие более 20 тысяч молодых людей со всей страны, молодые семьи, участники СВО, а также представители иностранной молодежи.
В Липецкой области второй год подряд всероссийский молодежный образовательный форум "Область будущего" объединит 1000 участников в возрасте от 14 до 35 лет, интересующихся IT-технологиями.
Форум пройдет в формате четырех тематических смен на базе круглогодичного молодежного образовательного центра АНО "Область будущего".
Откроет форум смена "IT-ГОРОД", которая пройдет в период со 2 по 6 сентября и объединит участников треков "Первые в IT-ГОРОДЕ" в возрасте от 14 до 17 лет и "IT- ГОРОД" — от 18 до 35 лет.
К участию приглашаются представители молодежи, желающие реализовывать себя в программировании и разработке приложений, специалисты в области дата-саентист, дата-инженеры и аналитики, Python и Java-разработчики, представители киберспортивных организаций и дисциплин, а также специалисты кибербезопасности и начинающие разработчики социально-ориентированных IT-инструментов.
Вторая смена "IT-ИСКУССТВО", которая пройдет с 9 по 13 сентября, включает в себя треки "Первые в IT-ИСКУССТВЕ", участие молодежи в возрасте от 14 до 17 лет, и "IT-ИСКУССТВО" для молодых специалистов от 18 до 35 лет.
В треках второй смены примут участие молодые представители цифрового искусства, индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR — разработчики, веб-дизайнеры, графические дизайнеры, моушн-дизайнеры, гейм-дизайнеры.
Третья смена "Цифровая трансформация государственной молодежной политики" пройдет 16 — 18 сентября в партнерстве с Натальей Сергеевной Гаркушей, направлена на разработку цифровых решений и сервисов для работы с молодежью.
Заключительная четвертая смена по программе "Сколтех" состоится 21 — 23 сентября и будет включать в себя образовательный интенсив от экспертов в области современных технологий и научных разработок. В рамках программы также будут рассмотрены подходы к формированию региональной модели данных единого цифрового профиля молодого человека.
Участниками третьей и четвертой смен станут представители молодежных IT-сообществ, молодые специалисты сферы информационных технологий, студенты профильных направлений, молодые люди, интересующиеся современными разработками в сфере IT в возрасте от 14 до 35 лет.
Для участников 14 — 17 лет предусмотрены отдельные треки в рамках каждой смены, адаптированные под возраст и уровень подготовки. Перед началом форума участники смогут оформить заявки на грантовый конкурс Росмолодежи и получить возможность получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.