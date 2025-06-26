На форуме "Область будущего" увеличится число смен и количество участников

Форум "Область будущего" продолжает регистрацию и набирает обороты. В нем увеличится количество смен и расширится число участников.

В форумах Росмолодежи в этом году примут участие более 20 тысяч молодых людей со всей страны, молодые семьи, участники СВО, а также представители иностранной молодежи.

В Липецкой области второй год подряд всероссийский молодежный образовательный форум "Область будущего" объединит 1000 участников в возрасте от 14 до 35 лет, интересующихся IT-технологиями.

Форум пройдет в формате четырех тематических смен на базе круглогодичного молодежного образовательного центра АНО "Область будущего".

Откроет форум смена "IT-ГОРОД", которая пройдет в период со 2 по 6 сентября и объединит участников треков "Первые в IT-ГОРОДЕ" в возрасте от 14 до 17 лет и "IT- ГОРОД" — от 18 до 35 лет.

К участию приглашаются представители молодежи, желающие реализовывать себя в программировании и разработке приложений, специалисты в области дата-саентист, дата-инженеры и аналитики, Python и Java-разработчики, представители киберспортивных организаций и дисциплин, а также специалисты кибербезопасности и начинающие разработчики социально-ориентированных IT-инструментов.

Вторая смена "IT-ИСКУССТВО", которая пройдет с 9 по 13 сентября, включает в себя треки "Первые в IT-ИСКУССТВЕ", участие молодежи в возрасте от 14 до 17 лет, и "IT-ИСКУССТВО" для молодых специалистов от 18 до 35 лет.

В треках второй смены примут участие молодые представители цифрового искусства, индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR — разработчики, веб-дизайнеры, графические дизайнеры, моушн-дизайнеры, гейм-дизайнеры.

Третья смена "Цифровая трансформация государственной молодежной политики" пройдет 16 — 18 сентября в партнерстве с Натальей Сергеевной Гаркушей, направлена на разработку цифровых решений и сервисов для работы с молодежью.

Заключительная четвертая смена по программе "Сколтех" состоится 21 — 23 сентября и будет включать в себя образовательный интенсив от экспертов в области современных технологий и научных разработок. В рамках программы также будут рассмотрены подходы к формированию региональной модели данных единого цифрового профиля молодого человека.

Участниками третьей и четвертой смен станут представители молодежных IT-сообществ, молодые специалисты сферы информационных технологий, студенты профильных направлений, молодые люди, интересующиеся современными разработками в сфере IT в возрасте от 14 до 35 лет.

Для участников 14 — 17 лет предусмотрены отдельные треки в рамках каждой смены, адаптированные под возраст и уровень подготовки. Перед началом форума участники смогут оформить заявки на грантовый конкурс Росмолодежи и получить возможность получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта.