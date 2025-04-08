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Молодежная политика Общество

"Транспорт будущего" стал площадкой слета представителей "Молодой гвардии" из 10 регионов

ТОЛЬЯТТИ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более чем 1000 активистов "Молодой гвардии" прибыли из Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Кировской, Воронежской области, Чувашской Республики, Марий Эл и Татарстана.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

8 апреля в Тольятти гостям показали действующие производственные линии научно-производственного центра беспилотных авиационных систем и продукцию "Транспорта будущего" - дроны для сельского хозяйства, доставки, эвакуации грузов, а также интерактивные площадки - зону компьютерной симуляции технологических процессов, VR-арену, спортзал для сотрудников.

В форуме "Инициатива - создавать" участвовали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, вице-президент АО "АВТОВАЗ" Дмитрий Михаленко, федеральные эксперты: председатель всероссийской общественной организации "Молодая гвардия" Антон Демидов, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и депутат ГД Андрей Парфенов.

Основным форматом слета стали дискуссии о развитии молодежного добровольчества в российских вузах и колледжах, и одной из центральных тем повестки - пилотный проект "Студенческое инициативное бюджетирование". Его совместно развивают комитет Государственной думы по молодежной политике, "Молодая гвардия", Минобрнауки и Минфин РФ. В программе улучшения образовательной среды будут участвовать студенты 55 вузов из 40 субъектов страны.

В тот же день научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара" и Всероссийская общественная организация "Молодая гвардия" подписали соглашение о сотрудничестве. В поддержку государственной молодежной политики в Самарской области запланированы конференции, форумы, круглые столы, посвященные инициативам молодых.

"Приветствуя в Тольятти элиту российской молодежи, мы возлагаем на вас большие надежды, - обратился к участникам слета генеральный директор научно-производственного центра БАС "Самара" Константин Яшин. - Будущее создается здесь и сейчас, и оно рождается в том числе вашими руками, идеями, предложениями. Мы смотрим на вас как на коллег и партнеров в реализации национальных проектов. Хотел бы встретиться с вами через год, но не на форуме, а на обычной производственной оперативке. Желаю всем успешной учебы и приглашаю на работу!"

Гид потребителя

Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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