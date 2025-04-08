"Транспорт будущего" стал площадкой слета представителей "Молодой гвардии" из 10 регионов

Более чем 1000 активистов "Молодой гвардии" прибыли из Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Кировской, Воронежской области, Чувашской Республики, Марий Эл и Татарстана.

8 апреля в Тольятти гостям показали действующие производственные линии научно-производственного центра беспилотных авиационных систем и продукцию "Транспорта будущего" - дроны для сельского хозяйства, доставки, эвакуации грузов, а также интерактивные площадки - зону компьютерной симуляции технологических процессов, VR-арену, спортзал для сотрудников.

В форуме "Инициатива - создавать" участвовали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, вице-президент АО "АВТОВАЗ" Дмитрий Михаленко, федеральные эксперты: председатель всероссийской общественной организации "Молодая гвардия" Антон Демидов, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и депутат ГД Андрей Парфенов.

Основным форматом слета стали дискуссии о развитии молодежного добровольчества в российских вузах и колледжах, и одной из центральных тем повестки - пилотный проект "Студенческое инициативное бюджетирование". Его совместно развивают комитет Государственной думы по молодежной политике, "Молодая гвардия", Минобрнауки и Минфин РФ. В программе улучшения образовательной среды будут участвовать студенты 55 вузов из 40 субъектов страны.

В тот же день научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара" и Всероссийская общественная организация "Молодая гвардия" подписали соглашение о сотрудничестве. В поддержку государственной молодежной политики в Самарской области запланированы конференции, форумы, круглые столы, посвященные инициативам молодых.

"Приветствуя в Тольятти элиту российской молодежи, мы возлагаем на вас большие надежды, - обратился к участникам слета генеральный директор научно-производственного центра БАС "Самара" Константин Яшин. - Будущее создается здесь и сейчас, и оно рождается в том числе вашими руками, идеями, предложениями. Мы смотрим на вас как на коллег и партнеров в реализации национальных проектов. Хотел бы встретиться с вами через год, но не на форуме, а на обычной производственной оперативке. Желаю всем успешной учебы и приглашаю на работу!"