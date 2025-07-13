Самарцев предупреждают о сильной грозе

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе, начиная с западных районов, ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, шквал 16-21 м/с, локально 25 м/с, крупный град, с сохранением до конца суток 13 июля.
МЧС России напоминает:
- избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;
- держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;
- не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
- не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????