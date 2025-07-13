Самарцев предупреждают о сильной грозе

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе, начиная с западных районов, ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, шквал 16-21 м/с, локально 25 м/с, крупный град, с сохранением до конца суток 13 июля.

МЧС России напоминает:

- избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;

- держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;

- не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

- не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.