Известны лауреаты регионального этапа всероссийского фестиваля "Российская школьная весна"

С 24 по 28 марта на территории Самарской области состоялся первый в истории региональный очный этап всероссийского фестиваля "Российская школьная весна". Проект направлен на развитие творческого потенциала молодежи и поддержку юных дарований. Фестиваль включает в себя разнообразные творческие направления, а также специальные номинации.

III всероссийский фестиваль "Российская школьная весна" — крупнейший конкурс ученического непрофессионального творчества, который собирает тысячи талантливых школьников со всей страны.

"Творчество — это важный аспект формирования личности, и мы понимаем, как важно в юном возрасте чувствовать поддержку и вдохновение. Фестиваль стал местом, где начинающие артисты и таланты смогли выразить себя и получить обратную связь от экспертов, это поможет им расти и развиваться в будущем. Мы верим, что в каждом из участников фестиваля таится уникальный потенциал, который может изменить мир к лучшему, нужно только помочь его раскрыть", — поделилась председатель совета регионального отделения Движения Первых Кристина Гнатюк.

Конкурс на территории региона проходит в сотрудничестве с Самарским союзом молодежи.

"Российская школьная весна для меня особенно теплое событие. Когда-то она зародилась на Самарской земле — во время XXX юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна", и теперь с каждым годом позволяет все большему числу молодых людей заявить о себе и показать свой талант на весь регион. Этот год стал годом экспериментов — впервые были проведены очные этапы конкурса. Такой формат позволил ребятам продемонстрировать свои навыки и получить обратную связь от экспертной комиссии. Уверена, что с каждым годом конкурс будет набирать еще больший охват, а пока что остается пожелать успехов тем, кто уже совсем скоро отправится представлять наш регион в Ставропольском крае", — поделилась Анастасия Софьина — председатель Самарского союза молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области.

На фестиваль было подано 900 заявок из различных уголков Самарской области. Далее заявки, которые прошли техническую проверку, были представлены на очном и заочном этапе фестиваля для оценки жюри.

"Это действительно важное мероприятие, особенно в этом году, когда мы отмечаем 80-летие Победы. Мы услышали множество художественных произведений о Великой Отечественной войне и о Великой Победе. Очень радует, что эта тема не забыта, она значима и, что самое главное, правильно доносится до нового поколения", — режиссер театрального проекта "Голоса пьесы" Игорь Кузнецов.

В рамках фестиваля прошло несколько конкурсных дней по следующим направлениям: танцевальное, вокальное, театральное и специальная номинация "Малая Родина Первых". Инструментальное направление, оригинальный жанр, медиа и специальная номинация "КВН. Дети" были оценены экспертной комиссией в заочном формате. Также отдельно на базе образовательных учреждений прошел специальный конкурс на лучшую организацию творческой деятельности "Весна в школах".

"Каждый раз перед выходом на сцену я испытываю волнение. На фестивале мы с командой представили свою школу, поставили спектакль о детях, переживших Великую Отечественную войну. Это выступление для нас очень важно", — говорит участник фестиваля "Российская школьная весна" Глеб Сухов.

Основными площадками фестиваля стали Самарский государственный экономический университет и Молодежный многофункциональный центр. Экспертами выступили профессионалы в области искусства и культуры. В состав экспертной комиссии вошли известные артисты, танцоры и педагоги, а также представители региональных СМИ, общественных организаций и творческих школ. Жюри учитывали оригинальность, эмоциональную выразительность и технические навыки артистов. А также их креативный подход.

Финалом фестивальной недели стало заседание экспертной комиссии, в ходе которого эксперты обсудили конкурсные номера и определили лауреатов.

Танцевальное направление порадовало зрителей яркими выступлениями. Лауреатами II степени стали творческий коллектив "Карамельки" из Сергиевского муниципального района, а также участники Светлана Коновалова из Тольятти и Варвара Князева из Нефтегорска. Лауреат III степени — творческий коллектив "Росинка" из города Отрадный.

В вокальном направлении лауреатом I степени была признана Арина Бударова из Самары. Лауреатами II степени стали Злата Учайкина и Мария Якубенко, обе из Самары. Лауреаты III степени — Василина Бородина и Вячеслав Ковшов, также из Самары.

В театральном направлении лауреатами I степени стали творческая мастерская "Юные гении" из Волжского района и Екатерина Максимова из Самары. Полина Ададурова из Тольятти удостоилась II степени, а лауреатом III степени вновь стала Василина Бородина из Самары.

В направлении оригинального жанра лауреатом I степени стал коллектив "Карамельки" из Сергиевского района. Сразу два коллектива стали обладателями II степени — это творческая мастерская "Юные гении" и дуэт "Тандем" из Сергиевского района. III степень получила Юлиана Козицкая из Кинеля.

В инструментальном направлении отличились молодые дарования. Лауреатами II степени стали Захар Хоружик и Анастасия Донкеева из Самары, а также Ильназ Садриев из Камышлинского района. Лауреатом III степени была признана Дарья Кочева также из Самары.

В медиа направлении места были присуждены в нескольких номинациях. В номинации "Публикация" I место занял Даниил Коршиков из Самары, II место — Александр Бабенко из Волжского района, а III место — Ангелина Потапова из Кинельского района. В номинации "Фотопроект" первое место заняла Валерия Хохлова из Отрадного, второе место — Василиса Губанова из Самары, третье — Артем Перепелкин из Борского района. Номинация "Видеоблог" также выявила лучших — первое место у Марии Афанасьевой из Отрадного, второе — у Амира Уразалиева из Большеглушицкого района, а третье — у Дины Оськиной, также из Большеглушицкого района.

Специальная номинация "Малая Родина Первых" отметила талантливых участников: I место у Степана Петрова из Кинеля, II место у Анастасии Пикаловой из Хворостянского района, III место у Владислава Леонтьева из Самары. В специальной номинации "КВН. Дети" победила команда "Перспективочка" из Самары, II место заняла команда "ПУРУМПУМПУМ", а III — команда "New People", также из Самары.

Были объявлены и результаты специального конкурса на лучшую организацию творческой деятельности в общеобразовательных учреждениях "Весна в школах". Победителями стали три образовательных учреждения России, среди них МБОУ Школа № 53 из городского округа Самара.

Имена делегатов, которые отправятся представлять регион на национальном этапе, будут названы позже. Финальный этап фестиваля пройдет с 22 по 26 апреля 2025 года в столице Ставропольского края. Участников ждет насыщенная конкурсная программа, встречи с наставниками и возможность проявить себя на большой сцене.

Региональный этап реализуется региональным отделением Движения Первых Самарской области совместно с Самарским союзом молодежи — территориальной общественной организацией "Российского союза молодежи" в Самарской области.