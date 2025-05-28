Для молодежи создан сайт со всеми сервисами службы занятости

Начал работать портал о сервисах службы занятости для молодежи. Он поможет школьникам, студентам и молодым специалистам выбрать сферу профессиональной деятельности и построить карьеру.
Выбор профессии сегодня определяет будущее молодых людей завтра, а ранний выбор карьеры позволит получить именно те знания и опыт, которые будут полезны при трудоустройстве. Найти свое призвание поможет служба занятости Самарской области.
Узнать обо всех доступных мероприятиях и услугах, о профориентации и маршрутизации к работодателям можно на едином портале: https://molodezh.cznnew.ru.
Выбрать сервисы именно для себя можно из большого перечня, в том числе доступны профориентационные тестирования, экскурсии на предприятия, помощь в составлении резюме, оценка способностей к предпринимательской деятельности, а также помощь в поиске работы, подработки или места практики.
"Для сегодняшних школьников и студентов цифровые ресурсы были частью жизни практически с самого рождения, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Думаю, что молодежи Самарской области будет удобно получать всю информацию о возможностях и перспективах трудоустройства на одном портале. Здесь собрано более двадцати сервисов, которые помогут в совершенно разных вопросах — от выбора профессии до трудоустройства и открытия своего дела".
Получить дополнительную консультацию о доступных сервисах можно в контакт-центре службы занятости Самарской области: 8(800) 302-15-44.
Напоминаем, в этом году работа с молодежью в Самарской области проходит в рамках апробации методических рекомендаций по организации системы профессиональной ориентации и маршрутизации. Регион вошел в 11 пилотных субъектов, где проходит апробация этого федерального проекта.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.