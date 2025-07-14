40 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

В Самарской области, с 11 по 13 июля, сотрудники Госавтоинспекции остановили 40 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же автоинспекторы зафиксировали более 1100 различных нарушений ПДД. Так, 165 человек нарушили правила тонировки, 28 — неправильно перевозили детей, 125 — проигнорировали ремни безопасности.

Кроме того, 17 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы попались на нарушении ПДД 11 раз.

Также полицейские зафиксировали 31 нарушение со стороны мотоциклистов.