40 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

В Самарской области, с 11 по 13 июля, сотрудники Госавтоинспекции остановили 40 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же автоинспекторы зафиксировали более 1100 различных нарушений ПДД. Так, 165 человек нарушили правила тонировки, 28 — неправильно перевозили детей, 125 — проигнорировали ремни безопасности.
Кроме того, 17 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы попались на нарушении ПДД 11 раз.
Также полицейские зафиксировали 31 нарушение со стороны мотоциклистов.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.