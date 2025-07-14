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4G-интернет от Билайна стал еще быстрее для 12 тысяч сельчан Самарской области

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор продолжает открывать преимущества скоростной сети для сельчан Самарской области, запуская в удаленных поселках и деревнях новое телеком-оборудование. Только за последние месяцы инженеры компании подключили к своему 4G*-интернету сразу восемь малых населенных пунктов в четырех районах региона.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

В частности, базовые станции оператора заработали на территории следующих сел, коттеджных поселков и СНТ области:

  • Волжский район — Пахарь, Петра Дубрава;
  • Красноярский район — Большая Раковка, Гражданский, Жареный Бугор (коттеджный поселок "Шишки"), Светлое Поле;
  • Ставропольский район — Нижнее Санчелеево (СНТ "Зелёная даль");
  • Сызранский район — Надеждино.

Благодаря реализованной стройке сегодня более 12 тысяч сельчан и дачников, приезжающих в малые населенные пункты в летний период, могут пользоваться цифровыми сервисами на таких же высоких скоростях, как и в городах.

С мобильным интернетом от Билайна они общаются с близкими по видеосвязи с хорошей картинкой и четким звуком, удобно покупают товары на маркетплейсах с доставкой в местное отделение почты или пункт выдачи, быстро находят нужную информацию в сети и просто проводят время в социальных сетях и на видеохостингах.

Как подчеркивают в компании, проведенные технические работы также позволили увеличить пропускную способность сети и сделать ее устойчивее к возрастающим нагрузкам. Последнее особенно актуально сейчас, учитывая разгар дачного и отпускного сезонов, когда многие жители области выбирают отдых за пределами городов, но продолжают оставаться интернет-активными.

"Для сельчан мобильная связь — это не просто способ общения, но важный инструмент улучшения качества жизни. Она дает возможность дистанционного обучения и работы, доступ к банковским приложениям и "Госуслугам", а также расширяет варианты культурного досуга. Поэтому развитие сети в малых населенных пунктах продолжает оставаться в приоритете у нашей команды, и мы постоянно работаем в этом направлении, расширяя покрытие 4G даже в отдаленных уголках области", — комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

*4G — 4Джи — четвертое поколение мобильной связи

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