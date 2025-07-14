4G-интернет от Билайна стал еще быстрее для 12 тысяч сельчан Самарской области

Мобильный оператор продолжает открывать преимущества скоростной сети для сельчан Самарской области, запуская в удаленных поселках и деревнях новое телеком-оборудование. Только за последние месяцы инженеры компании подключили к своему 4G*-интернету сразу восемь малых населенных пунктов в четырех районах региона.
В частности, базовые станции оператора заработали на территории следующих сел, коттеджных поселков и СНТ области:
- Волжский район — Пахарь, Петра Дубрава;
- Красноярский район — Большая Раковка, Гражданский, Жареный Бугор (коттеджный поселок "Шишки"), Светлое Поле;
- Ставропольский район — Нижнее Санчелеево (СНТ "Зелёная даль");
- Сызранский район — Надеждино.
Благодаря реализованной стройке сегодня более 12 тысяч сельчан и дачников, приезжающих в малые населенные пункты в летний период, могут пользоваться цифровыми сервисами на таких же высоких скоростях, как и в городах.
С мобильным интернетом от Билайна они общаются с близкими по видеосвязи с хорошей картинкой и четким звуком, удобно покупают товары на маркетплейсах с доставкой в местное отделение почты или пункт выдачи, быстро находят нужную информацию в сети и просто проводят время в социальных сетях и на видеохостингах.
Как подчеркивают в компании, проведенные технические работы также позволили увеличить пропускную способность сети и сделать ее устойчивее к возрастающим нагрузкам. Последнее особенно актуально сейчас, учитывая разгар дачного и отпускного сезонов, когда многие жители области выбирают отдых за пределами городов, но продолжают оставаться интернет-активными.
"Для сельчан мобильная связь — это не просто способ общения, но важный инструмент улучшения качества жизни. Она дает возможность дистанционного обучения и работы, доступ к банковским приложениям и "Госуслугам", а также расширяет варианты культурного досуга. Поэтому развитие сети в малых населенных пунктах продолжает оставаться в приоритете у нашей команды, и мы постоянно работаем в этом направлении, расширяя покрытие 4G даже в отдаленных уголках области", — комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.
*4G — 4Джи — четвертое поколение мобильной связи
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..