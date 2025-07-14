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Общество

Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 июля, в Самарской области завершился XXII областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов Самарской области. В конкурсе приняли участие 14 команд из семи городов Самарской области — Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Кинеля, Отрадного и Жигулевска.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Конкурс организован областным министерством транспорта автомобильных дорог Самарской области совместно с ассоциацией "Самарское региональное объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом "Волгаавтотранс" и Самарской областной организацией "Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства".

9 июля, на первом этапе конкурса, водители общественного транспорта, а также крупнейших предприятий региона прошли экзамен на знание правил дорожного движения в учебном центре Самарского МП "Трамвайно-троллейбусное Управление".  

11 июля на Южной парковке Стадиона "Самара Арена" в Самаре специалисты продемонстрировали мастерство вождения автобусов особо большой, большой и средней вместимости отечественного производства. Водители должны были за 10 минут пройти несколько упражнений, в том числе змейку, параллельную парковку, остановку.

По результатам личного зачета на автобусах особо большого класса победителем стал водитель АО "ТПАТП № 3" Павел Лябаев, второе и третье места заняли сотрудники АО "Тольяттиазот" Василий Соколов и Евгений Устюжанин. В командных зачетах большинство первых мест также заняли команды из Тольятти. В числе призеров конкурса — команды из Самары, Новокуйбышевска, Жигулевска и Кинеля.

По итогам соревнований и. о. министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин вручил победителям дипломы, кубки и медали.

Развитие транспортной отрасли, в том числе повышение качества и культуры вождения общественного транспорта, — одна из главных задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Проведение конкурсов профессионального мастерства способствует формированию сплоченного водительского сообщества, стимулирует водителей к совершенствованию своих профессиональных навыков, повышает престиж профессии.

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