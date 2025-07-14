Островский 2.0: завершились съемки сериала "1000 нет и 1 да" для Wink.ru от продюсера Жоры Крыжовникова

Завершился московский этап съемок романтической драмы "1000 нет и 1 да" (18+) от продюсера Жоры Крыжовникова для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни.
В главных ролях Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов и Иван Жвакин. В сериале также снимались Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие. Режиссер-постановщик — Андрей Силкин ("Плакса", "Молодежка. Новая смена", "Тетя Марта", "Практика").
Одна случайная встреча навсегда изменит жизни юной Оксаны из простой семьи и молодого олигарха Сергея. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани, а самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане… Отказ Оксаны Сергея очень задевает: "И пусть ты тысячу раз скажешь "нет", рано или поздно ты все равно скажешь "да"!", — уверен он.
Андрей Силкин, режиссер-постановщик:
"70% успеха фильма — это кастинг и актерский ансамбль. У нас 100% попадание каждого на свою роль. У меня сложилось впечатление, что мы перепробовали всю Москву и Санкт-Петербург. Некоторые актеры приходили дважды, поскольку важны были ансамблевые пробы. Перед тем как утвердить артиста, я обязательно смотрю его театральные работы, мне важно увидеть в нем различные возможности существования на сцене и в кадре. Большая часть наших актеров — из театра Вахтангова".
Съемки сериала проходили в Сочи и Москве. По словам Андрея Силкина, южный город был выбран не случайно, он соответствует характерам героев — они такие же яркие, горячие и эмоциональные. При этом во время съемок курортная локация "порадовала" съемочную группу холодной погодой.
Ангелина Стречина, исполнительница роли Тани:
"Раскрою огромную тайну — во время съемок почти все время шел дождь. Однажды мы снимали сцену на причале, и нас просто сносило в кадре — такой сильный был ветер. В другой раз мне пришлось купаться в море в холодный день — температура воздуха была всего 14 градусов. После этого меня сразу отправили в баню, чтобы я не заболела".
Ксения Трейстер, исполнившая роль Оксаны, во время работы над проектом научилась управлять яхтой.
Ксения Трейстер, исполнительница роли Татьяны:
"Сериал рассказывает о семье, о простых человеческих чувствах — о радости и грусти, о влюбленности, о любви во всех проявлениях. Я думаю, именно поэтому наш сериал будет близок и понятен всем. Я старалась нырнуть глубже текста и найти новые смыслы в нашей, казалось бы, простой и в чем-то даже наивной истории".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..