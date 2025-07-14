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Общество

К середине недели Самару накроют дожди с грозами

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области в период с 14 по 16 июля.

В понедельник, 14 числа, в Самаре переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +27…+29 °C.

Во вторник, 15 числа, в регионе сохранится переменная облачность. Ночью ожидается неустойчивый слабый ветер, температура воздуха составит +11…+16 °C. Днем — ветер северо-западный, 5…10 м/с, температура воздуха +26…+31 °C.

В среду, 16 июля, в Самарской области по-прежнему будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночные часы +13…+18 °C, в дневные +24…+29 °C.

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