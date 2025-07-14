К середине недели Самару накроют дожди с грозами

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области в период с 14 по 16 июля.
В понедельник, 14 числа, в Самаре переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +27…+29 °C.
Во вторник, 15 числа, в регионе сохранится переменная облачность. Ночью ожидается неустойчивый слабый ветер, температура воздуха составит +11…+16 °C. Днем — ветер северо-западный, 5…10 м/с, температура воздуха +26…+31 °C.
В среду, 16 июля, в Самарской области по-прежнему будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночные часы +13…+18 °C, в дневные +24…+29 °C.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????