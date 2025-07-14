Сотрудница самарского МНИЦТМ выиграла грант Российского научного фонда

Старший научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Елизавета Морхова выиграла грант Российского научного фонда.
Проект Елизаветы Морховой стал единственным из Самарской области поддержанным РНФ по мероприятию "Проведение исследований научными группами под руководством молодых учёных". Всего в списке победителей 211 проектов.
Трехлетний грант в 6 млн руб. ежегодно выделен по заявке "Разработка новых перспективных твердотельных материалов для магний- и цинк-ионных аккумуляторов".
Проект посвящён разработке материалов для магний- и цинк-ионных аккумуляторов, которые представляют интерес как системы хранения электрической энергии ввиду своей безопасности и более низкой стоимости компонентов по сравнению с материалами литий-ионных аккумуляторов, сообщает МНИЦТМ.
В проекте при помощи широкого спектра теоретических и экспериментальных методов будут смоделированы и синтезированы ион-проводящие материалы и изучены их электрохимические свойства. После теоретических исследований и отбора материалов с лучшими показателями учёные планируют синтезировать не менее восьми новых кристаллических проводников, а также собрать и протестировать ячейки монетного типа с полученными материалами.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????