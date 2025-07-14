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Общество

Сотрудница самарского МНИЦТМ выиграла грант Российского научного фонда

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Старший научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Елизавета Морхова выиграла грант Российского научного фонда.

Проект Елизаветы Морховой стал единственным из Самарской области поддержанным РНФ по мероприятию "Проведение исследований научными группами под руководством молодых учёных". Всего в списке победителей 211 проектов.

Трехлетний грант в 6 млн руб. ежегодно выделен по заявке "Разработка новых перспективных твердотельных материалов для магний- и цинк-ионных аккумуляторов". 

Проект посвящён разработке материалов для магний- и цинк-ионных аккумуляторов, которые представляют интерес как системы хранения электрической энергии ввиду своей безопасности и более низкой стоимости компонентов по сравнению с материалами литий-ионных аккумуляторов, сообщает МНИЦТМ.

В проекте при помощи широкого спектра теоретических и экспериментальных методов будут смоделированы и синтезированы ион-проводящие материалы и изучены их электрохимические свойства. После теоретических исследований и отбора материалов с лучшими показателями учёные планируют синтезировать не менее восьми новых кристаллических проводников, а также собрать и протестировать ячейки монетного типа с полученными материалами. 

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