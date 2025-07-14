В Самарской области отправилось в суд уголовное дело о смерти пассажира-инвалида на железной дороге

В Приволжский районный суд Самарской области отправилось уголовное дело о гибели пассажира-инвалида на железной дороге. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в октябре 2024 г. в Самарской области на станции Обшаровка при отправлении пригородной электрички помощник машиниста не убедился, что все пассажиры закончили посадку и высадку, и закрыл автоматические двери. В результате малоподвижного пассажира-инвалида, находившегося между поездом и платформой, зажало дверьми. Когда поезд тронулся, мужчина получил смертельные травмы.