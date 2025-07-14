В Самарской области отправилось в суд уголовное дело о смерти пассажира-инвалида на железной дороге

В Приволжский районный суд Самарской области отправилось уголовное дело о гибели пассажира-инвалида на железной дороге. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По версии следствия, в октябре 2024 г. в Самарской области на станции Обшаровка при отправлении пригородной электрички помощник машиниста не убедился, что все пассажиры закончили посадку и высадку, и закрыл автоматические двери. В результате малоподвижного пассажира-инвалида, находившегося между поездом и платформой, зажало дверьми. Когда поезд тронулся, мужчина получил смертельные травмы.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы