"Простоквашино" в Самаре: на "Самаралакто" показали производство

На предприятии "Самаралакто" прошла экскурсия, в рамках которой гости познакомились с производством продукции под брендом "Простоквашино".

"Самаралакто" ведет свою историю с 1932 года. Сейчас на предприятии производится значительная часть ассортимента "Простоквашино", включающего молоко, сметану, кефир, йогурты и творожные десерты.

Путешествие по заводу началось с техники безопасности и презентации бренда, где гости смогли увидеть одну из ферм, поставляющих сырое молоко. "Все фермы соответствуют строгим стандартам содержания животных и качества сырья. Животные содержатся в современных условиях, кормление коров осуществляется сбалансированными натуральными кормами", — рассказывает экскурсовод Надежда.

Жители Самары ежедневно покупают продукцию, произведенную в их регионе, но многие не знают, что молоко, используемое для производства, поступает от местных фермерских хозяйств. От момента дойки до начала переработки молока на заводе проходит не более 36 часов. Свежее молоко доставляется в специальных изотермических молоковозах. По прибытии на предприятие осуществляется первичная проверка сырья — это строгий отбор проб и лабораторный анализ по ключевым показателям: жирность, белок, содержание антибиотиков. Только затем молоко, прошедшее такой контроль, допускается к производству.

"Молоко транспортируется и хранится с соблюдением температурного режима. Сырое молоко проходит более 65 тестов на качество и пищевую безопасность, здесь все очень строго, важно понимать, что именно из вкусного и качественного молока, получаются вкусные продукты, безусловно все продукты 100% натуральные", — заверяет экскурсовод.

Процесс превращения молока в сметану, кефир и йогурты происходит с помощью молочнокислых культур в закрытых резервуарах. Доступ к этим операциям имеют только уполномоченные специалисты.

Особое внимание уделено производству термостатных йогуртов — одного из флагманских продуктов завода. Эти йогурты проходят процесс сквашивания непосредственно в потребительской упаковке. Продукт выпускается в натуральном виде, а также с добавлением натуральных фруктово-ягодных наполнителей — это фрукты, сахар, натуральные загустители. "Самаралакто" является единственной производственной площадкой компании, на которой производятся термостатные йогурты "Простоквашино".

Гостям также удалось побывать и в специальном отделе, в котором продукция специально подвергается воздействию разных температур. Так сотрудники наглядно наблюдают за реакцией продукта, после чего могут отвечать за его качество.

"Каждая партия продукции проходит тесты на сохранение продукта в стрессовых условиях при разных температурных режимах, даже при 30 градусах тепла. Редко может случиться такое, что покупатель сталкивается с испорченным товаром, это происходит в основном из-за нарушений при хранении товара. На этикетке есть номер горячей линии, по которому нужно смело звонить и говорить о проблеме. Наши сотрудники всегда проводят проверки магазинов, следят за тем, чтобы все условия хранения были выполнены", — рассказывает представитель бренда "Простоквашино".

Перед тем как продукция появится на полках магазина, она проходит строгий контроль, каждая утренняя партия отправляется на дегустацию и тесты. Так, в одном из отделов завода, гостям наглядно показали, как йогурты и творожки проверяются на соответствие требованиям по цвету и консистенции.

Во время экскурсии также было показано, как проходит процесс фасовки продукции. Это происходит в закрытых цехах и контролируется визуально через стеклянные панели.

Каждая партия продукции проходит повторные лабораторные проверки, включая соответствие маркировке и качество упаковки. В частности, проверяется надежность и герметичность упаковки, удобство ее открытия.