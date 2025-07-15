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Страхование Финансы

"Росгосстраху" подтвердили высокий рейтинг финансовой надежности

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности СК "Росгосстрах" (РГС) на уровне ruAA, прогноз по рейтингу стабильный.

На оценку страхового бизнеса компании при рейтинговом анализе положительно повлияли географическая диверсификация "Росгосстраха", диверсификация страхового портфеля и каналов продаж, а также отсутствие рисков концентрации клиентской базы. Агентство отметило высокую рентабельность инвестиций страховщика, сохранение комфортного уровня убыточности по основным видам страхования и высокое качество активов РГС.

Также аналитики подчеркнули надежность перестраховочной защиты "Росгосстраха", наличие у него опыта крупных выплат, организацию управления и бизнес-процессов в компании: высокий уровень компетенций руководства, систему риск-менеджмента, высокое качество стратегического и финансового планирования.

Отдельным фактором поддержки рейтинга РГС остается социально-экономическая значимость страховщика (рыночная доля компании за 2024 год составила 2,5%).

"Страхование должно быть надежным и прозрачным, чтобы в любой рыночной ситуации оставаться неотъемлемой частью спокойной и осознанной жизни россиян. Это абсолютный приоритет для "Росгосстраха", который является системообразующей компанией в нашей отрасли и где застрахованы миллионы клиентов. Сбалансированный портфель, ставка на планомерное развитие разных каналов продаж, повышение эффективности операционной деятельности и четкая инвестиционная политика позволяют нам из года в год поддерживать финансовую устойчивость, подтверждая высокие оценки рейтинговых агентств", — прокомментировал финансовый директор компании Евгений Решетин. 

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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