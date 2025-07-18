Диана Шнайдер удостоена звания "Заслуженный мастер спорта России"

Диана Шнайдер стала "Заслуженным мастером спорта России".

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев вручил удостоверение и почетный знак "Заслуженный мастер спорта России" уроженке Жигулевска Диане Шнайдер. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр-2024, 15-й ракеткой мира в одиночном и девятой — в парном разряде.