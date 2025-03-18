Юные защитники региона: на "Зимнем рейде" определили сильнейших

На загородной учебной базе Самарского юридического института ФСИН России в селе Богдановка завершился трехдневный военно-спортивный лагерь "Зимний рейд". Участие в нем приняли более 80 ребят из военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов региона.

"Зимний рейд" стал возрождением традиционной Зимней спартакиады, которая много лет была первым смотром года для курсантов военно-патриотических клубов. "Ребята показали не только физическую выносливость, но и глубокие знания истории. Такие лагеря — это школа мужества для будущих защитников Отечества", — отметил Илья Судин, руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области.

Программа лагеря объединила военно-прикладные дисциплины, историческое просвещение и командные испытания. Участники сдавали нормативы ГТО, проходили тактическую подготовку, учились выживать в экстремальных условиях и управлять беспилотниками. Кульминацией стала лыжная эстафета и встреча с ветеранами специальной военной операции, которые поделились опытом с молодыми патриотами.

Также состоялся квиз, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участник команды СЮИ ФСИН России Никита Пыльнев поделился впечатлениями: "Соревнования прошли на высоком уровне. Здесь мы учимся не только стрелять или бегать на лыжах, но и работать в команде, брать ответственность за себя и других".

На церемонии закрытия все команды получили благодарности, а победители — заслуженные награды. В старшей возрастной категории (17-20 лет) третье место занял ВПК "ФорПОСТ" (Тольятти), второе — ЮО "Дельта" (Ставропольский район), а победу одержал ВПК "Рать" (Тольятти). Среди младших участников (14-16 лет) бронзу взял ВПО "Дельта" (Ставропольский район), серебро — ВПК "Тигр" (Кинель-Черкасский район), а лидерами стала команда СРОО "Центр Плотниковых — детям" (Самара).