На Молодежный форум "иВолга" прибыли первые участники

Площадка Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы встречает первых гостей. В этом году в одном из самых значимых и ярких молодежных мероприятий лета примут участие 1400 человек из более 70 субъектов Российской Федерации.
Первыми на Фестивальный парк Мастрюковской поляны прибыли участники из Кемеровской, Ивановской и Ярославской областей. "От форума ожидаю получить больше знаний для развития Движения Первых в своем регионе. Думаю, что многим участникам этот форум должен запомниться своим форматом игры", — говорит участник из Ивановской области Егор Рубайко.
"Я жду ярких эмоций, новых знакомств и верю, что на "иВолге" смогу круто провести время и узнать много нового. Также жду "сюжетной игры". Это интересный и необычный формат, в котором хочется принять участие", — поделилась впечатлениями участница из Кемеровской области Валерия Щерба.
Участники "иВолги" будут прибывать на площадку в течение дня — 24 июля. Так, на Мастрюковскую поляну уже выехала делегация из республики Татарстан, в которую вошли 85 участников. "Ежегодно делегация Татарстана достойно представляет республику на форуме. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, в республике создаются все возможности, чтобы молодые люди могли принять участие в таких окружных площадках, развиваться, заводить новые знакомства, реализовать свои проекты", — подчеркнул министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.
Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа "иВолга" выступают Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.
"Здесь формируются не только знания, но и команда, которая потом будет определять облик будущего, направления предприятий, отраслей, городов. Поэтому это очень ценно", — отмечал глава региона Вячеслав Федорищев.
В этом году в течение шести дней, с 24 по 29 июля, участников ждет образовательная и культурная программа, сюжетная игра, экскурсии, встречи, грантовые конкурсы и спортивные события. Всего на поляне установлено более 600 туристических палаток, включая инклюзивный городок для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Безопасность участников на поляне обеспечена круглосуточным дежурством спасателей, волонтёров и комендантов. Установлены камеры видеонаблюдения, работают четыре пункта КПП. Помимо этого при поддержке регионального отделения Движения Первых и Главного управления МВД по Самарской области создан гражданско-патриотический отряд "Ястребы", который будет принимать активное участие в патрулировании территории форума.
"В этом году конкурс на участие в форуме составил 20 человек на место. Уверен, мы достойно встретим участников со всей страны и создадим для них пространство, где рождаются инициативы, идеи и настоящая команда", — отметил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.