"Патриотизм — это поступки": на "иВолге-2025" говорили о мужестве, героях и будущем России

Форум "иВолга-2025" в третий день работы стал площадкой для откровенного разговора о патриотизме, героизме и ценностях, которые сегодня объединяют россиян. На форуме прошли "Урок мужества" с участием участника СВО, заместителя полпреда президента РФ в ПФО Александра Тихонова и и открытый диалог "Женский взгляд из зоны СВО" с Екатериной Колотовкиной, главой "Комитета семей воинов Отечества".

Александр Тихонов, опираясь на личный опыт участия в спецоперации и примеры своей семьи (трое сыновей — офицеры, находящиеся в зоне СВО), подчеркнул, что патриотизм — это не громкие слова, а конкретные дела и отношение к людям.

"Нельзя измерить патриотизм дискуссиями, только — поступками", — заявил он, добавив, что именно любовь к Родине и готовность трудиться ради ее блага делают человека настоящим патриотом. Спикер также призвал участников форума заводить новые знакомства и быть полезными своей стране, подчеркнув, что будущее России зависит от таланта, ума и стремления к знаниям каждого.

Особенно трогательно прозвучала история о его жене, жизнь которой, как и у многих других, разделился на "до" и "после" начала спецоперации. В условиях отсутствия связи с мужем, командовавшим бригадой, ей лишь передавали короткие сообщения: "Жив". Но этого было недостаточно. Она приняла решение приехать поближе к мужу, в опасную зону. Этот поступок, признался Тихонов, его шокировал и заставил понервничать. "Я и так переживаю за взвод, а тут она…", — поделился он.

Екатерина Колотовкина, руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества Самарской области" и член Общественной палаты Российской Федерации, — не просто общественный деятель, а настоящая сестра для тех, чьи мужья, сыновья, отцы сейчас на передовой. Ее день начинается и заканчивается заботой: организовать гуманитарную помощь, найти нужные слова поддержки для матерей, жен, детей, помочь вернуться к мирной жизни солдатам. Она — голос тех, кто сейчас там, на передовой, и неустанно доносит их нужды и чаяния до тех, кто может помочь.

В ходе встреч были затронуты вопросы трансляции боевого опыта молодежи и поддержки раненых бойцов. Александр Тихонов поделился историей о подвиге танкиста, пошедшего в одиночку против врага, и о силе духа солдат, вернувшихся с фронта. "Я уверен, то, что они пережили, они передадут в гражданский быт, и это нам очень поможет", — сказал он.

Участники форума обсудили патриотические проекты и инициативы, реализуемые в Приволжском федеральном округе, в том числе военно-патриотическое мероприятие "Гвардеец" и творческие встречи в кадетских корпусах. Александр Тихонов также призвал приглашать воспитанников суворовских училищ на "иВолгу", чтобы они могли поделиться своим опытом и вдохновить других.

Завершая встречу, спикеры пожелали участникам форума здоровья, новых друзей и успехов во всех начинаниях, подчеркнув важность коллективной работы и единства для достижения общих целей.