Дроны в поле и мотивация на взлет: на "иВолге-2025" заглянули в промышленность будущего

Форум "иВолга-2025" в очередной раз стал площадкой для смелых идей и жарких дискуссий. Третий день, ознаменовался лекцией, посвященной перспективам развития промышленности в эпоху инноваций и роботизации.
Михаил Гераськин, руководитель образовательных проектов ГК "Геоскан", увлек слушателей рассказом о том, как дроны уже сегодня меняют облик привычных отраслей. Он вспомнил 2018 г., когда компания активно обучала педагогов работе с беспилотниками, предчувствуя бурный рост этой сферы.
И действительно, сегодня дроны — это не только развлечение, но и незаменимый инструмент в сельском хозяйстве, строительстве, медицине, культуре и даже при проведении спасательных операций и организации впечатляющих шоу.
Михаил Гераськин коснулся и вопросов правового регулирования, упомянув о десятилетнем проекте, призванном стимулировать развитие отрасли. Особое внимание он уделил необходимости развития отечественного производства двигателей для промышленных дронов.
А Георгий Бурлаков, директор АНО "Национальный центр инноваций и опережающих решений", предложил участникам взглянуть на инновации под другим углом — с точки зрения личной мотивации. "Часто мы выбираем профессию под влиянием внешних факторов, а потом удивляемся выгоранию," — отметил он. Бурлаков призвал молодежь осознанно подходить к своим целям, анализировать конкурентов, выявлять актуальные проблемы и окружать себя единомышленниками. Ведь именно в такой атмосфере и рождаются прорывные идеи, способные изменить мир.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.