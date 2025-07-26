16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Патриотизм — это поступки": на "иВолге-2025" говорили о мужестве, героях и будущем России Дроны в поле и мотивация на взлет: на "иВолге-2025" заглянули в промышленность будущего Как прошел первый день на форуме "иВолга" "иВолга-2025": Молодежь ищет ответы на вызовы будущего В детском лагере "Салют-2" прошла патриотическая игра "Россия - вперед!"

Молодежная политика Общество

Дроны в поле и мотивация на взлет: на "иВолге-2025" заглянули в промышленность будущего

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Форум "иВолга-2025" в очередной раз стал площадкой для смелых идей и жарких дискуссий. Третий день, ознаменовался лекцией, посвященной перспективам развития промышленности в эпоху инноваций и роботизации.

Михаил Гераськин, руководитель образовательных проектов ГК "Геоскан", увлек слушателей рассказом о том, как дроны уже сегодня меняют облик привычных отраслей. Он вспомнил 2018 г., когда компания активно обучала педагогов работе с беспилотниками, предчувствуя бурный рост этой сферы.

И действительно, сегодня дроны — это не только развлечение, но и незаменимый инструмент в сельском хозяйстве, строительстве, медицине, культуре и даже при проведении спасательных операций и организации впечатляющих шоу.

Михаил Гераськин коснулся и вопросов правового регулирования, упомянув о десятилетнем проекте, призванном стимулировать развитие отрасли. Особое внимание он уделил необходимости развития отечественного производства двигателей для промышленных дронов.

А Георгий Бурлаков, директор АНО "Национальный центр инноваций и опережающих решений", предложил участникам взглянуть на инновации под другим углом — с точки зрения личной мотивации. "Часто мы выбираем профессию под влиянием внешних факторов, а потом удивляемся выгоранию," — отметил он. Бурлаков призвал молодежь осознанно подходить к своим целям, анализировать конкурентов, выявлять актуальные проблемы и окружать себя единомышленниками. Ведь именно в такой атмосфере и рождаются прорывные идеи, способные изменить мир.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3