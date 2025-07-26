Дроны в поле и мотивация на взлет: на "иВолге-2025" заглянули в промышленность будущего

Форум "иВолга-2025" в очередной раз стал площадкой для смелых идей и жарких дискуссий. Третий день, ознаменовался лекцией, посвященной перспективам развития промышленности в эпоху инноваций и роботизации.

Михаил Гераськин, руководитель образовательных проектов ГК "Геоскан", увлек слушателей рассказом о том, как дроны уже сегодня меняют облик привычных отраслей. Он вспомнил 2018 г., когда компания активно обучала педагогов работе с беспилотниками, предчувствуя бурный рост этой сферы.

И действительно, сегодня дроны — это не только развлечение, но и незаменимый инструмент в сельском хозяйстве, строительстве, медицине, культуре и даже при проведении спасательных операций и организации впечатляющих шоу.

Михаил Гераськин коснулся и вопросов правового регулирования, упомянув о десятилетнем проекте, призванном стимулировать развитие отрасли. Особое внимание он уделил необходимости развития отечественного производства двигателей для промышленных дронов.

А Георгий Бурлаков, директор АНО "Национальный центр инноваций и опережающих решений", предложил участникам взглянуть на инновации под другим углом — с точки зрения личной мотивации. "Часто мы выбираем профессию под влиянием внешних факторов, а потом удивляемся выгоранию," — отметил он. Бурлаков призвал молодежь осознанно подходить к своим целям, анализировать конкурентов, выявлять актуальные проблемы и окружать себя единомышленниками. Ведь именно в такой атмосфере и рождаются прорывные идеи, способные изменить мир.