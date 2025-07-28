На форуме "иВолга" обсудили, как киберволонтеры спасают Россию от онлайн-угроз

На форуме "иВолга-2025" развернулась жаркая дискуссия о будущем киберволонтерства в России. Эксперты, представители власти и общественных организаций собрались, чтобы обсудить, как добровольцы могут помочь в борьбе с онлайн-угрозами и деструктивным контентом.

В обсуждении приняли участие представители различных организаций, включая "Народный фронт", Национальный центр помощи, ГУ МВД России по Самарской области, Кибердружину ЯНАО, Общественную палату РФ и Альянс по защите детей в цифровой среде. Они делились опытом, предлагали решения и спорили о том, как сделать киберволонтерство эффективнее.

Участники дискуссии обсудили расширение деятельности киберволонтеров — от борьбы с нелегальным контентом до помощи и обучения населения безопасному поведению в сети. Подчеркивалась важность обеспечения безопасности самих волонтеров. Была отмечена необходимость регулирования киберволонтерства на региональном уровне, создания четких правил для кибердружин.

Особое внимание уделили профилактике онлайн-мошенничества среди пожилых людей и подростков.

Также обсуждалась интеграция киберволонтеров с платформой "Добро.рф", чтобы они могли получать бонусы за свою деятельность. Эксперты отметили и скорое вступление в силу закона о борьбе с деструктивным контентом.

В завершение все выразили уверенность в развитии киберволонтерства и призвали молодежь активно участвовать, помня девиз: "Не попади в сеть!".



