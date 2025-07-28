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Молодежная политика Общество

На форуме "иВолга" обсудили, как киберволонтеры спасают Россию от онлайн-угроз

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На форуме "иВолга-2025" развернулась жаркая дискуссия о будущем киберволонтерства в России. Эксперты, представители власти и общественных организаций собрались, чтобы обсудить, как добровольцы могут помочь в борьбе с онлайн-угрозами и деструктивным контентом.

В обсуждении приняли участие представители различных организаций, включая "Народный фронт", Национальный центр помощи, ГУ МВД России по Самарской области, Кибердружину ЯНАО, Общественную палату РФ и Альянс по защите детей в цифровой среде. Они делились опытом, предлагали решения и спорили о том, как сделать киберволонтерство эффективнее.

Участники дискуссии обсудили расширение деятельности киберволонтеров — от борьбы с нелегальным контентом до помощи и обучения населения безопасному поведению в сети. Подчеркивалась важность обеспечения безопасности самих волонтеров. Была отмечена необходимость регулирования киберволонтерства на региональном уровне, создания четких правил для кибердружин.

Особое внимание уделили профилактике онлайн-мошенничества среди пожилых людей и подростков.

Также обсуждалась интеграция киберволонтеров с платформой "Добро.рф", чтобы они могли получать бонусы за свою деятельность. Эксперты отметили и скорое вступление в силу закона о борьбе с деструктивным контентом.

В завершение все выразили уверенность в развитии киберволонтерства и призвали молодежь активно участвовать, помня девиз: "Не попади в сеть!".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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