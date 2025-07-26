В Тольятти мужчина украл алкоголь из магазина на 28 тыс. рублей

В полицию Тольятти обратился представитель одного из сетевых магазинов. Заявитель пояснил, что с прилавка украдены бутылки с алкогольными напитками. Сумма ущерба составила 28 тыс. рублей.

Эксперт обработал поверхности дактилоскопическим порошком, и, обнаружив следы пальцев рук, пригодные для идентификации, изъял их на дактопленку. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили личность преступника.

Им оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления и задержали его на одной из улиц города.

Подозреваемый признал свою вину. Он зашел в магазин, и убедившись, что его никто не видит, взял с прилавка алкоголь и убежал. Похищенное продал случайным прохожим, денежные средства потратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, сообщает облГлавк.