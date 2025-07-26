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Преступления Происшествия

Тольяттинец хотел купить ВАЗ-2107 за 30 тыс. руб., но потерял деньги

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию обратился 25-летний тольяттинец. В соцсети он увидел объявление о продаже ВАЗ 2107 всего за 45 тыс. рублей. После недолгих торгов цена опустилась до 30 тысяч, и стороны договорились о встрече возле торгового центра в Самаре.

Несмотря на многократные предупреждения о мошенниках, молодого человека не смутило, что продавец сразу предупредил — машину будет показывать его товарищ, а деньги нужно перевести на карту.

Автомобиль понравился покупателю, он согласился на все условия и перевел деньги на счет, указанный автором объявления. После чего они с посредником отвезли вещи прежнего владельца домой к посреднику.

В момент передачи вещей посредник поинтересовался у покупателя, когда он отдаст деньги за машину. На что тольяттинец показал чек о переводе 30 тысяч.

Тут то и выяснилось, что "посредник" — это настоящий владелец автомобиля, который также стал жертвой мошенника: на его объявление о продаже ВАЗ за 120 тыс. руб. откликнулся якобы житель Самары и после недолгой переписки они договорились о встрече.

Возбуждено уголовное дело. 

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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