Тольяттинец хотел купить ВАЗ-2107 за 30 тыс. руб., но потерял деньги

В полицию обратился 25-летний тольяттинец. В соцсети он увидел объявление о продаже ВАЗ 2107 всего за 45 тыс. рублей. После недолгих торгов цена опустилась до 30 тысяч, и стороны договорились о встрече возле торгового центра в Самаре.

Несмотря на многократные предупреждения о мошенниках, молодого человека не смутило, что продавец сразу предупредил — машину будет показывать его товарищ, а деньги нужно перевести на карту.

Автомобиль понравился покупателю, он согласился на все условия и перевел деньги на счет, указанный автором объявления. После чего они с посредником отвезли вещи прежнего владельца домой к посреднику.

В момент передачи вещей посредник поинтересовался у покупателя, когда он отдаст деньги за машину. На что тольяттинец показал чек о переводе 30 тысяч.

Тут то и выяснилось, что "посредник" — это настоящий владелец автомобиля, который также стал жертвой мошенника: на его объявление о продаже ВАЗ за 120 тыс. руб. откликнулся якобы житель Самары и после недолгой переписки они договорились о встрече.

Возбуждено уголовное дело.