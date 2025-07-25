"Зелёные" маршруты привлекли туристов в Самарскую область

В Самарской области выросла популярность экотуризма. С наступлением лета количество гостей из других регионов страны, посещающих природные памятники региона, увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование на основе обезличенных данных абонентов МегаФона.

Особой популярностью пользуются туристические маршруты национального парка "Самарская Лука" и Жигулевского природного заповедника им. И. И. Спрыгина. Только за июнь текущего года эти заповедные территории посетили туристы более чем из 60 регионов России.

Наибольший интерес к экотуризму проявляют москвичи, а также гости из Оренбургской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областей, Башкортостана и Татарстана. Кроме того, среди многочисленных внутренних туристов оказались жители Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Что касается иностранных путешественников, то в первой тройке — приезжие из Казахстана, Китая и Беларуси.

Активнее других исследуют экологические маршруты региона клиенты оператора в возрасте от 33 до 42 лет. Мужчины составляют 54% от всех посетителей. Они проводят время на берегу Волги и в горах на 18% чаще женщин. В выходные число туристов в самарских заповедниках возрастает на 42% относительно средних значений недели. Рекордными стали 5 и 12 июля, когда количество отдыхающих удвоилось по сравнению с другими днями с начала лета.

"Увеличение турпотока в регион отразилось на интернет-потреблении. В июне — июле объём трафика вблизи заповедных территорий вырос на 60%. Учитывая эту динамику и важность связи, инженеры расширили ёмкость сети на участках автодороги М-5, в том числе около Задельненского бора. Также провели работы на базовых станциях, установленных рядом с экологической тропой в Жигулевске", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.