Спасена косуля, застрявшая в заборе детского сада в Самаре

В четверг, 24 июля, в комитет охоты и рыболовства от администрации самарского детского сада № 5, который расположен на ул. Осипенко, 10, поступило сообщение о косуле.

Животное застряло в ограждении детского сада. Сотрудники ведомства освободили косулю, осмотрели и, убедившись, что повреждений нет, выпустили на свободу в лесопарковую зону Волжского района.