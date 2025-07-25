В Самарской области открыли новый детский лагерь

В четверг, 24 июля, в с. Покровка Безенчукского района Самарской области открылся детский лагерь палаточного типа "Ярче". Проект получил поддержку министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Лагерь "Ярче" — образовательно-туристический проект, рассчитанный на 48 детей и подростков от семи до 14 лет, предлагает уникальную программу активного отдыха без гаджетов, включающую спортивные игры, творческие мастер-классы, образовательные мероприятия, туристические походы и традиционные вечерние костры с песнями под гитару.

Концепция лагеря "без гаджетов" способствует живому общению и всестороннему развитию детей, позволяя им по-настоящему отдохнуть от цифровой среды, познакомиться с основами водного туризма, экологии, истории и культуры Самарской области и раскрыть свой потенциал. Одним из ярких мероприятий станет прохождение водного туристического маршрута "Малая Жигулевская кругосветка" по реке Чапаевке.

"Открытие детского лагеря "Ярче" — результат реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство". Мы верим, что новый образовательный туристический проект станет отличным стартом для наших юных путешественников. Лагерь предлагает детям уникальную возможность погрузиться в природу, изучить историю региона и освоить основы активного отдыха", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Организаторы уверены, что пребывание в лагере "Ярче" оставит незабываемые впечатления и подарит ребятам новые знания и ценный опыт взаимодействия с окружающим миром.