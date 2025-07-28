В Самаре ограничат движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16

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С 28 июля по 21:00 11 августа в Самаре будет ограничено движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16 по ул. Некрасовская от ул. Куйбышева до ул. Чапаевская, сообщает городской департамент транспорта.

Фото: департамент транспорта Самары