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Общество

В Самаре ограничат движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 28 июля по 21:00 11 августа в Самаре будет ограничено движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16 по ул. Некрасовская от ул. Куйбышева до ул. Чапаевская, сообщает городской департамент транспорта.

Фото: департамент транспорта Самары

Ограничения связаны с работами по замене плит перекрытия на газовом колодце, по адресу: ул. Фрунзе/ ул. Некрасовская, 29.

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