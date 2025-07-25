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Общество

Суд рассматривает дело о ставшей частной земле на берегу Воложки

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 июля, в Волжском районном суде продолжилось рассмотрение гражданского иска самарского природоохранного прокурора к администрации Волжского района и владельцу земельного участка в п. Усинский с кадастровым номером 63:17:0206041:1150 Никите Чекмареву.

Фото: Публичная кадастровая карта

Иск был подан еще в начале года. С тех пор федеральным судьей Екатериной Титовой проведено пять судебных заседаний и очередное перенесено на середину сентября.

К разбирательству привлечено множество третьих лиц: бывший владелец участка, у которого ответчик купил землю, ТУ Росимущества по Самарской области, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука", МКУ УМИЗО Администрации муниципального района Волжский, областное Управление Росреестра, МКУ "Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации муниципального района Волжский" и даже ПАО "Сбербанк". И еще двое лиц, информацию о которых в суде приняли решение скрыть.

Как сообщил корреспонденту издания представитель прокуратуры, решение выйти с иском в суд в интересах неопределенного круга лиц вызвано большим числом жалоб от граждан, которым установленный забор на участке Чекмарева преградил доступ к берегу Рождественской Воложки — традиционному месту отдыха жителей п. Усинский.

История противостояния жителей поселка и землевладельца началась с того, что постановлением Администрации муниципального района Волжский от 05.03.2010 № 287, участок на берегу Воложки в числе прочих был предоставлен в частную собственность гражданину Балаеву. Тот разделил свою землю два участка и в сентябре 2021 г. один из них продал. Чекмареву досталось 1 250 кв. м. земли населенных пунктов с видом разрешенного использования — для ведения личного подсобного хозяйства. Никаких обременений на этой земле не было зафиксировано.

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Власти Волжского района Самарской области снова попытались отстоять право жителей с. Рождествено (расположено в границах национального парка "Самарская Лука") купаться и отдыхать на берегу местного водоема. Вывод можно сделать из постановления, которое опубликовали на сайте района от 10 октября 2023 года.

Однако в октябре 2023 г. постановлением администрации с. п. Рождествено, в состав которого входит Усинский, в отношении принадлежащего Чекмареву участка был установлен публичный сервитут для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к береговой полосе протоки Воложка. Сервитут был установлен бессрочно в отношении части участка площадью 123 кв. м.

Произошло это после вмешательства в ситуацию Александра Хинштейна — на тот момент депутата Госдумы. 

Собственнику было направлено уведомление о необходимости обеспечить свободный проход граждан через принадлежащий ему участок. Чекмарев забор не убрал, а обратился в суд о признании установления сервитута незаконным. В декабре прошлого года Октябрьский райсуд иск гражданина удовлетворил, сославшись на экспертизу, утверждавшую, что на той местности есть иные пути прохода к воде. С этим в апелляционной инстанции согласились.

И только после такого исхода тяжбы власти озаботились вопросом, а каким образом земля национального парка оказалась в распоряжении районного руководства и была роздана определенному кругу лиц.

Интересно, что местные жители, имеющие право на получение участков, не могут их оформить — им отказывают под предлогом, что не установлены границы парка и не утвержден генплан поселения. Однако масштабные строительные работы на берегу власти не смущают. 

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