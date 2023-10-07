Депутат Госдумы Александр Хинштейн проверил борьбу с захватом берега в Рождествено

В пятницу, 6 октября, депутат Госдумы Александр Хинштейн провел в Самаре совещание с представителями надзорных органов и районных властей, которое касалось борьбы с захватом берега в Рождествено.

Напомним, жители села сообщали, что их лишили доступа к воде. В одном месте берег отгородили длинным забором, кое-где разместили лодочные стоянки, в одном месте даже появилась будка со сторожем. 7 июля на месте предполагаемого нарушения из-за многочисленных жалоб жителей побывали с проверкой депутат Госдумы Александр Хинштейн и представители надзорных ведомств.



Как чуть позже уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, приватизация территории, отгороженной ныне забором, началась, по словам жителей, с экс-прокурора Волжского района Дмитрия Труха. Далее Трух стал врио 1-го замначальника Самарского главка службы судебных приставов. После вмешательства Александра Хинштейна Труха освободили от этой должности. История продолжала развиваться — представитель IT-сферы Антон Крамаров, обвиненный жителями в захвате берега, пожаловался в прокуратуру на то, что якобы на его участок в с. Рождествено "проникли неизвестные". Хотя это была проверка по многочисленным жалобам соседей Крамарова.



На этой неделе в представители Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры сообщили, что главе администрации Волжского района внесли представление об устранении нарушений.

Администрация, в свою очередь, провела работу с собственником и обязала его до 16 октября 2023 года демонтировать самовольно размещенное сооружение.

Кроме того, в прокуратуре рассказали, что по факту размещения незаконного плавучего сооружения для маломерных судов без оформления права пользования акваторией владельца привлекли к ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ, а в суд направили иск для того, чтоб убрать незаконное сооружение.

6 октября на совещание к Александру Хинштейну прибыли представители районных властей и надзорных ведомств. В итоге разработан ряд мер для дальнейшего отстаивания прав жителей.