Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

В прокуратуру Самарской области поступила жалоба от Антона Крамарова. Он заявил, что 7 июля 2023 года на его участок в Рождествено проникли неизвестные. Заявитель при этом умалчивает, что это была проверка с участием прокуроров, общественности и депутата Государственной думы.

Местные жители считают, что Крамаров таким образом пытается наказать активистов из движения "Рождественская инициатива", которые усомнились в законности ограничения доступа к береговой линии.

Напомним, в связи с многочисленными жалобами жителей 7 июля на берег Волги прибыл депутат Госдумы Александр Хинштейн в сопровождении представителей прокуратуры и администрации. Жители сообщали, что на берегу поселился мужчина с семьей, который лишил их доступа к воде - вдоль берега теперь стоит забор, а детей выгоняют, когда они идут купаться.

Кроме того, при визите депутата Госдумы и других ревизоров владелец дома на берегу не смог представить документы на водопользование.

В жалобе в прокуратуру Антон Крамаров пишет, что обвинения жителей в его адрес не подтверждены, а съемка самого Крамарова в день проверки якобы лишь удовлетворяла обывательский интерес к его личной жизни. Он также утверждает, что участок приобрел девять лет назад, а к забору не имеет никакого отношения - тот лишь "прилегает" к его участку.

Меж тем жители продолжали жаловаться на странные работы вдоль берега Волги в Рождествено и отсутствие из-за этого нормального доступа к воде нынешним летом и после визита проверяющих. Отмечалось, что вдоль установленного забора начались и земляные работы.

Интересно, что по итогу визита 7 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что "доступ к воде для жителей закрыт. А это противозаконно". Сообщалось, что по итогам выезда проговорили с уполномоченными контрольно-надзорными органами и органами власти алгоритм действий: прокуратура будет прорабатывать вопрос обращения с исками в суд о демонтаже всех незаконных объектов, которые находятся в водоохранной зоне, включая причалы и пристани. Кроме того, шла речь о том, чтобы установить сервитут, поскольку есть опасения, что пожарные не получат доступ к воде в случае пожара.

Пока же забор продолжает находиться на прежнем месте.

Редакция Волга Ньюс направила запросы, чтобы выяснить, что же предпринято после выездной проверки.