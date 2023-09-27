Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

В прокуратуру Самарской области поступила жалоба от Антона Крамарова. Он заявил, что 7 июля 2023 года на его участок в Рождествено проникли неизвестные. Заявитель при этом умалчивает, что это была проверка с участием прокуроров, общественности и депутата Государственной думы.
Местные жители считают, что Крамаров таким образом пытается наказать активистов из движения "Рождественская инициатива", которые усомнились в законности ограничения доступа к береговой линии.
Напомним, в связи с многочисленными жалобами жителей 7 июля на берег Волги прибыл депутат Госдумы Александр Хинштейн в сопровождении представителей прокуратуры и администрации. Жители сообщали, что на берегу поселился мужчина с семьей, который лишил их доступа к воде - вдоль берега теперь стоит забор, а детей выгоняют, когда они идут купаться.
Кроме того, при визите депутата Госдумы и других ревизоров владелец дома на берегу не смог представить документы на водопользование.
В жалобе в прокуратуру Антон Крамаров пишет, что обвинения жителей в его адрес не подтверждены, а съемка самого Крамарова в день проверки якобы лишь удовлетворяла обывательский интерес к его личной жизни. Он также утверждает, что участок приобрел девять лет назад, а к забору не имеет никакого отношения - тот лишь "прилегает" к его участку.
Меж тем жители продолжали жаловаться на странные работы вдоль берега Волги в Рождествено и отсутствие из-за этого нормального доступа к воде нынешним летом и после визита проверяющих. Отмечалось, что вдоль установленного забора начались и земляные работы.
Интересно, что по итогу визита 7 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что "доступ к воде для жителей закрыт. А это противозаконно". Сообщалось, что по итогам выезда проговорили с уполномоченными контрольно-надзорными органами и органами власти алгоритм действий: прокуратура будет прорабатывать вопрос обращения с исками в суд о демонтаже всех незаконных объектов, которые находятся в водоохранной зоне, включая причалы и пристани. Кроме того, шла речь о том, чтобы установить сервитут, поскольку есть опасения, что пожарные не получат доступ к воде в случае пожара.
Пока же забор продолжает находиться на прежнем месте.
Редакция Волга Ньюс направила запросы, чтобы выяснить, что же предпринято после выездной проверки.
Последние комментарии
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈