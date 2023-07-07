"Земли прокурора" и дом "пенсионера МВД": Александр Хинштейн разбирается с захватом берега в Рождествено

Сельчане "достучались" до депутата Госдумы, чтоб попасть с детьми к водоему.

Жители с. Рождествено обступили переправившегося на их берег депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна и говорят наперебой. Жили они в селе, купались в речке, дети играли на берегу, но однажды поселился у них "замечательный сосед". И вдоль берега появился длинный и высокий металлический забор, полностью перекрыв берег. Сосед построил несколько домов, для своих детей сделал детские площадки, на берегу поставил "пауки" для своих катеров. А когда соседские дети "из простых" нет-нет да и просочатся через калитку, которую забыли закрыть, то их гоняют и не дают купаться. При этом земля на берегу соседу не принадлежит - она общая. У мужчины даже нет договора водопользования. Поэтому жители и попросили Александра Хинштейна разобраться в ситуации. Парламентарий прибыл с представителями прокуратуры и местной администрации.

"Запретили нам купаться! В прошлый год его жена на нас с дракой налетела за то, что мы подошли. Мужчина с двумя маленькими детьми приехал. Как она вылетела, как она на нас кинулась! Начала обзывать. Вот тут все свидетели", - рассказывает местная пенсионерка.

Свидетелей запрета на купание от "замечательных соседей" действительно целая толпа - десятки людей.

"Ребятишки попрыгают в воду - хозяева тут же бегут гонять", - рассказывает молодая жительница.

"Замечательный сосед" на вопросы ревизоров сообщает, просто будто бы раньше мусор на берегу был, а детей якобы он и не гонял - всем показалось. А договор водопользования еще не мог оформить.

Но эта история - в селе не единственная. Там, где заканчивается забор этого "замечательного соседа", начинается частный причал другого представителя местной "элиты". Охранник в домике на "вышке" говорит, что узнал Александра Хинштейна - "видел раньше в телевизоре". Но объяснить, кто он, сам охранник, и откуда - сначала не хочет. После долгих расспросов все же сообщает, что работает в частном агентстве. Кто дома рядом построил и чьи стоят лодки, якобы не знает. Одна лодка - некоего "Саныча". "Саныча" мы почти находим. Вернее, обнаруживаем его дом.

Огромный особняк с множеством транспортных средств стоит прямо напротив частного причала. Калитка открыта, мы стучим и зовем хозяев. Никто не откликается. Вместе с правоохранителями заглядываем внутрь дома - на столе дымится непотушенная сигарета, лежит на тарелке еда и удостоверение пенсионера МВД полковника Семушина. На стене - шкура убитого медведя. На другой стене - картина в золотой раме, золотой колокол, золотые часы - кажется, в интерьере не хватает только пресловутого "золотого унитаза". Еще некоторое время пытаемся дозваться хозяина, но он так и не почтил своим появлением проверяющих. Соседи у "Саныча" тоже из "элиты". У них также явно дорогой дом, из него выглядывает женщина. Она говорит, что документы на дом у нее есть, но показывать их отказывается. "Сделаем запрос", - комментирует представитель администрации.

Еще чуть дальше ведется стройка. Строители, увидев делегацию ревизоров, просто убегают и прячутся. Найти их и поговорить не удается. Тем временем старожилы рассказывают: когда-то участки вдоль берега относились к прокуратуре Волжского района. А потом каким-то образом попали в руки таких вот соседей, перекрывающих доступ к берегу всем остальным. Александр Хинштейн вспоминает, что в ту пору руководил прокуратурой района человек по фамилии Трух, которого он, депутат, уличал в других нарушениях. Поговаривают, что супруга экс-прокурора работает в знаменитой "Шестой кассации", которая недавно лишилась председателя из-за подозрений в коррупции (в кассационном суде в Самаре действительно есть судья с такой фамилией).

"Мы убедились лично, что доступ к воде для жителей закрыт. А это противозаконно. И хотя калитки в заборе к нашему приезду были благоразумно открыты, это ни о чем не говорит - мы уедем, и калитки будут закрыты. Поэтому сейчас по итогам выезда мы проговорили со всеми уполномоченными контрольно-надзорными органами и органами власти наш алгоритм действий. А он таков: будет проведена дополнительная проверка, а затем прокуратурой будет прорабатываться вопрос обращения с исками в суд о демонтаже всех незаконных объектов, которые находятся в водоохранной зоне, включая причалы и пристани. С другой стороны - это обеспечение доступа для граждан и установление сервитута. Ведь еще одна проблема сейчас - это то, что в случае возгорания пожарные физически не смогут подъехать и набрать воды из водоема. Я думаю, что эту процедуру мы проведем быстро, и дальше она приведет к торжеству закона и защите наших людей. Сколько бы денег у тебя ни было в кармане - ты должен относиться к своим соседям не как к быдлу, а как к таким же людям", - подытожил Александр Хинштейн.