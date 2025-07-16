Минцифры региона опубликовало карту бесплатных точек доступа в интернет по Wi-Fi

В последнее время многие жители Самарской области столкнулись с временными неудобствами из-за снижения скорости мобильного интернета. Такая мера является вынужденной и направлена на обеспечение безопасности при угрозе атак беспилотников, поскольку мобильные сети могут использоваться для их наведения. Чтобы нивелировать неудобства для жителей, в регионе развивают сеть бесплатных точек Wi-Fi.
Карту точек доступа опубликовало на своем сайте министерство цифрового развития и связи Самарской области.
Для подключения к бесплатной общественной Wi-Fi сети:
• Включите Wi-Fi на вашем устройстве.
• Выберите сеть:
На точках Ростелеком: "Rostelecom_Free"
На точках ДОМ.РУ: "DOM.RU Wi-Fi"
На других объектах: открытую сеть с названием объекта
• В появившемся окне выберите удобный способ авторизации и следуйте инструкциям на экране.
Последние комментарии
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02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????