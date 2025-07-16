Минцифры региона опубликовало карту бесплатных точек доступа в интернет по Wi-Fi

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В последнее время многие жители Самарской области столкнулись с временными неудобствами из-за снижения скорости мобильного интернета. Такая мера является вынужденной и направлена на обеспечение безопасности при угрозе атак беспилотников, поскольку мобильные сети могут использоваться для их наведения. Чтобы нивелировать неудобства для жителей, в регионе развивают сеть бесплатных точек Wi-Fi.