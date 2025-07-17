13 автобусных маршрутов в Самаре изменили схемы движения

В Самаре продолжается ремонт и модернизация теплосетей, в том числе в исторической части города.
У дома № 26/28 по ул. Алексея Толстого вводится ограничение движения.
В связи с этим автобусные маршруты №№ 5д, 11, 17, 32, 36, 61, 86, 90, 172, 168, 177, 48д, 85 следуют в объезд по улицам Водников и Комсомольской
Ограничение начало действовать в 9:00 17 июля и завершится в 9:00 21 июля, сообщает городской департамент транспорта.
Напомним, что два троллейбусных маршрута сокращены.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????