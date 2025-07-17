13 автобусных маршрутов в Самаре изменили схемы движения

В Самаре продолжается ремонт и модернизация теплосетей, в том числе в исторической части города.

У дома № 26/28 по ул. Алексея Толстого вводится ограничение движения.

В связи с этим автобусные маршруты №№ 5д, 11, 17, 32, 36, 61, 86, 90, 172, 168, 177, 48д, 85 следуют в объезд по улицам Водников и Комсомольской

Ограничение начало действовать в 9:00 17 июля и завершится в 9:00 21 июля, сообщает городской департамент транспорта.

Напомним, что два троллейбусных маршрута сокращены.