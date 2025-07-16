В Самарской области открывается детский палаточный лагерь "Ярче"

24 июля в 10:00 в селе Покровка Безенчукского района Самарской области состоится торжественное открытие палаточного лагеря "Ярче". Новый лагерь, рассчитанный на 48 детей и подростков от 7 до 14 лет, предлагает уникальную программу активного отдыха без гаджетов, включающую спортивные игры, творческие мастер-классы, образовательные мероприятия, туристические походы и традиционные вечерние костры с песнями под гитару.

Проект реализован Самарской региональной общественной организацией развития лагерного туризма "Ярче". "Мы создали пространство, где каждый ребёнок сможет раскрыть свой потенциал, научиться чему-то новому и найти друзей на всю жизнь", — отметил учредитель и президент Самарской региональной общественной организацией развития лагерного туризма "Ярче" Ярослав Чернышев.

"Ярче" — это не просто место для летнего досуга, а настоящая школа жизни, где дети учатся самостоятельности, работе в команде и бережному отношению к природе", — добавил Виктор Ярыгин, учредитель и президент Самарской региональной общественной организацией развития лагерного туризма "Ярче".

В программе открытия лагеря запланирована торжественная церемония с приветственными словами почётных гостей и экскурсия по территории лагеря.