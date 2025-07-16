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Туризм Общество

Яндекс Путешествия: в августе самарцам выгоднее всего отправиться на поезде в Переволоцкий и Ковров

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продажа ж/д билетов по различным дестинациям в последний месяц лета уже открыта. Яндекс Путешествия проанализировали данные по поиску и бронированию ж/д билетов, чтобы раскрыть самарцам самые выгодные и востребованные направления в августе.

Список самых бюджетных железнодорожных маршрутов из Самары выглядит так:

Россияне из разных уголков страны активно планируют поездки и в саму Самару. Выгоднее всего добраться до города в августе жителям следующих населенных пунктов:

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