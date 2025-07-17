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Общество

Прокуратура требует вернуть государству детский лагерь в Сызранском районе

СЫЗРАНЬ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области добивается возвращения в федеральную собственность детского оздоровительного лагеря "Дубки", расположенного около п. Майоровский в Сызранском районе. Об этом Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.

Фото: tektorg.ru

Соответствующий иск был зарегистрирован в районном суде 14 июля. Заседания по делу пока не назначены.

Лагерь перешел в частную собственность в начале 1990-х при приватизации Сызранского нефтеперерабатывающего завода. При этом, по данным прокуратуры, были допущены нарушения.

Приватизация лагеря была согласована тогдашним главой Сызрани Василием Яниным, однако его объекты по каким-то причинам не вошли в план приватизации. В 2002 г. НПЗ пришлось обращаться в арбитражный суд для установления факта владения. 

Тогда в перечне имущества фигурировало 20 объектов, в том числе спальные корпуса в 520 и 240 кв. м, жилые домики, столовая площадью почти 1200 кв. м, эстрада, плавательный бассейн и другие. Построены они были в период с 1946 по 1992 годы.

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление НПЗ, отметив, что обязательства, возникшие из сделки приватизации, сторонами исполнены, внесение изменений в акт оценки стоимости зданий и сооружений, являющихся неотъемлемой частью плана приватизации, в целях пообъектного уточнения оздоровительного лагеря невозможно, а также что спор о праве на перечисленные заявителем объекты недвижимости отсутствует.

В прокуратуре области считают, что данное решение не имеет преюдициального значения по иску об изъятии лагеря, так как заявление Сызранского НПЗ было рассмотрено без участия органа, наделенного полномочиями по распоряжению государственным и федеральным имуществом (на то время департамента по управлению государственным имуществом Самарской области). Кроме того, в ведомстве указывают, что решение не содержит выводы о том, что у истца возникло право распоряжения или собственности на имущество, которым он владеет как своим собственным. 

Однако на основании этого решения арбитража Сызранский НПЗ в 2003 г. зарегистрировал права на "Дубки".

В 2021 г. лагерь был продан владельцу ООО "Сфинкс" Алексею Кулагину за 1,8 млн рублей. Он якобы планировал построить на его месте турбазу, однако не нашел инвесторов и в 2022 г. продал объект за 2 млн руб. Эдварду Пирузяну. Тот пояснил, что планирует провести реконструкцию объекта для размещения кемпинга.

При этом прокуроры нашли в Интернете объявление о продаже лагеря за 57 млн рублей. В ведомстве сделали вывод, что "конечной целью продажи оздоровительного лагеря выступала реализация противоправной схемы по завладению высоколиквидным государственным имуществом для последующего извлечения прибыли путем их продажи, а не осуществление законной предпринимательской деятельности".

Также в прокуратуре указывают, что несохранение профиля объекта социально-культурного назначения, разрушение всех строений и зданий детского лагеря "свидетельствуют о недобросовестности, нарушении прав и охраняемых законом интересов граждан Российской Федерации, в особенности детей".

Напомним, прокуратурой Самарской области с прошлого года развернута кампания по возвращению в государственную и муниципальную собственность объектов общей стоимостью около 1 млрд рублей. В феврале суд Красноглинского района вынес решение об изъятии участков под виллой олигарха Юрия Качмазова. В судах находятся иски прокуратуры по стадиону "Буревестник", парку им. 60-летия Советской власти, санаторию в Туапсе и другим объектам.

Ранее ведомству удалось вернуть государству два других детских лагеря - "Кировец" в Куйбышевском районе Самары и "Чайка" в Центральном районе Тольятти.

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